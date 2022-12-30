Токсиколог рассказал, как свердловчанам встретить Новый год без похмелья

Токсиколог Хотимченко дал свердловчанам три совета, чтобы встретить Новый год без похмелья

Эксперт рекомендовал в новогоднюю ночь соблюдать свою меру Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В новогоднюю ночь выпивать алкоголь надо на сытый желудок, хорошо закусывать и не смешивать разные напитки. Об этом URA.RU рассказал специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.

«Советов несколько, во-первых, алкоголь надо принимать не на голодный желудок. Во-вторых, не смешивать разные напитки: водку с шампанским или с коньяком. В-третьих, надо хорошо закусывать. Если вы хотите выпить — выпейте немножко, зачем напиваться? Не надо ставить целью перепробовать все, человек должен знать свою меру. Это все-таки праздник, а его надо праздновать хорошим настроением», — объяснил Хотимченко.

Если все же в новогоднюю ночь пришлось перебрать со спиртным, ученый советует на следующий день не опохмеляться. Это может увеличить и так большую нагрузку на печень.

«Лучше попить воды и съесть горячее блюдо — например, куриный бульон с лапшой. Не надо налегать на копчености и салаты. Можно поесть отварной картошки и немного селедки или океанической лососевой рыбы — там хороший состав, который помогает организму бороться с алкогольной интоксикацией», — объяснил токсиколог.

Он добавил, что если состояние после обильных возлияний все же оставляет желать лучшего, то можно принять сорбент — активированный уголь или полисорб. Ранее психолог дала советы, как россиянам лучше провести новогодние каникулы. Специалист рекомендовала чаще бывать на свежем воздухе и перейти в «режим энергосбережения».