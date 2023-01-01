01 января 2023
31 декабря 2022

Челябинскую компанию оштрафовали на полмиллиона за дачу взятки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На «ДельтаСтройКомплект» наложили штраф в 500 тысяч рублей за взятку инженеру МУП Фото:

Строительную компанию из Челябинска «ДельтаСтройКомплект» оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное нарушение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, компания подкупила инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», чтобы начать работы по ремонту раньше положенного срока.

«Руководители компании передали главному инженеру МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ взятку в сумме свыше 300 тысяч рублей. За это им должны были обеспечить беспрепятственный доступа к началу выполнения работ по ремонту участка коллектора до проведения закупки и заключения договора на выполнение услуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что по результатам проверки на юрлицо наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Решение суда вступило в силу, его исполнение находится на контроле. Для исполнения наказания на счета «ДельтаСтройКомплект» наложен арест.

В ноябре 2022 года руководителям строительной организации Руслану Абрамову и Денису Федорову, а также главному инженеру МУП Юрию Луценко вынесли обвинительные приговоры. Все трое отделались штрафами от 1,5 до 2,5 млн рублей в то время, как гособвинение запрашивало для Луценко восемь с половиной лет лишения свободы.

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Строительную компанию из Челябинска «ДельтаСтройКомплект» оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное нарушение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, компания подкупила инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», чтобы начать работы по ремонту раньше положенного срока. «Руководители компании передали главному инженеру МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ взятку в сумме свыше 300 тысяч рублей. За это им должны были обеспечить беспрепятственный доступа к началу выполнения работ по ремонту участка коллектора до проведения закупки и заключения договора на выполнение услуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что по результатам проверки на юрлицо наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу, его исполнение находится на контроле. Для исполнения наказания на счета «ДельтаСтройКомплект» наложен арест. В ноябре 2022 года руководителям строительной организации Руслану Абрамову и Денису Федорову, а также главному инженеру МУП Юрию Луценко вынесли обвинительные приговоры. Все трое отделались штрафами от 1,5 до 2,5 млн рублей в то время, как гособвинение запрашивало для Луценко восемь с половиной лет лишения свободы.
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