Челябинскую компанию оштрафовали на полмиллиона за дачу взятки

02 января 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

На «ДельтаСтройКомплект» наложили штраф в 500 тысяч рублей за взятку инженеру МУП Фото: Денис Моргунов © URA.RU Строительную компанию из Челябинска «ДельтаСтройКомплект» оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное нарушение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, компания подкупила инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», чтобы начать работы по ремонту раньше положенного срока. «Руководители компании передали главному инженеру МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ взятку в сумме свыше 300 тысяч рублей. За это им должны были обеспечить беспрепятственный доступа к началу выполнения работ по ремонту участка коллектора до проведения закупки и заключения договора на выполнение услуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что по результатам проверки на юрлицо наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу, его исполнение находится на контроле. Для исполнения наказания на счета «ДельтаСтройКомплект» наложен арест. В ноябре 2022 года руководителям строительной организации Руслану Абрамову и Денису Федорову, а также главному инженеру МУП Юрию Луценко вынесли обвинительные приговоры. Все трое отделались штрафами от 1,5 до 2,5 млн рублей в то время, как гособвинение запрашивало для Луценко восемь с половиной лет лишения свободы.

Строительную компанию из Челябинска «ДельтаСтройКомплект» оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное нарушение. Как пояснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, компания подкупила инженера МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», чтобы начать работы по ремонту раньше положенного срока. «Руководители компании передали главному инженеру МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ взятку в сумме свыше 300 тысяч рублей. За это им должны были обеспечить беспрепятственный доступа к началу выполнения работ по ремонту участка коллектора до проведения закупки и заключения договора на выполнение услуг», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что по результатам проверки на юрлицо наложен штраф в размере 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу, его исполнение находится на контроле. Для исполнения наказания на счета «ДельтаСтройКомплект» наложен арест. В ноябре 2022 года руководителям строительной организации Руслану Абрамову и Денису Федорову, а также главному инженеру МУП Юрию Луценко вынесли обвинительные приговоры. Все трое отделались штрафами от 1,5 до 2,5 млн рублей в то время, как гособвинение запрашивало для Луценко восемь с половиной лет лишения свободы.