В челябинском селе установили символ года в два раза превышающий рост человека
В Демарино Пластовского района Челябинской области установили символ 2023 года — соломенного кролика. Фото инсталляции появилось в социальных сетях.
«Символ 2023 года из сена. Вот такой внушительных размеров кролик появился в Демарино Челябинской области!» — написали в паблике «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».
Ранее в Челябинской области испекли метровый пряник. Общество «Общепит» планировало испечь валенок высотой 1,2 метра и длиной стопы 80 см к одноименному фестивалю.
В Пластовском районе установили гигантского соломенного кролика
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