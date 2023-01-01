01 января 2023
31 декабря 2022

В челябинском селе установили символ года из сена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, сено, солома
В челябинском селе установили символ года в два раза превышающий рост человека Фото:

В Демарино Пластовского района Челябинской области установили символ 2023 года — соломенного кролика. Фото инсталляции появилось в социальных сетях.

«Символ 2023 года из сена. Вот такой внушительных размеров кролик появился в Демарино Челябинской области!» — написали в паблике «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте».

Ранее в Челябинской области испекли метровый пряник. Общество «Общепит» планировало испечь валенок высотой 1,2 метра и длиной стопы 80 см к одноименному фестивалю.

В Пластовском районе установили гигантского соломенного кролика

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В Демарино Пластовского района Челябинской области установили символ 2023 года — соломенного кролика. Фото инсталляции появилось в социальных сетях. «Символ 2023 года из сена. Вот такой внушительных размеров кролик появился в Демарино Челябинской области!» — написали в паблике «Любимый Златоуст» во «ВКонтакте». Ранее в Челябинской области испекли метровый пряник. Общество «Общепит» планировало испечь валенок высотой 1,2 метра и длиной стопы 80 см к одноименному фестивалю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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