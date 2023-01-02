В ХМАО продается птицеферма с поголовьем кур

03 января 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

При покупке бизнеса возможен торг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) продается птицеферма с поголовьем кур-несушек и бройлеров за 4,4 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается действующий бизнес — птицеферма 300 кв/м на территории 1,5 Га земли, расположенная в городе Когалыме с поголовьем кур — несушек и бройлеров мясной породы. Имеется вытяжная система, перосъемная машина, помещение для инкубации с действующим инкубатором на 520 единиц, брудера для цыплят», — пишет продавец. Уточняется, что на территории есть клетки для содержания перепелов. Покупателю останутся материалы для дальнейшего строительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге, но его оценочная стоимость значительно выше и составляет 500 миллионов рублей.

В Когалыме (ХМАО) продается птицеферма с поголовьем кур-несушек и бройлеров за 4,4 миллиона рублей. Объявление размещено на портале Avito. «Продается действующий бизнес — птицеферма 300 кв/м на территории 1,5 Га земли, расположенная в городе Когалыме с поголовьем кур — несушек и бройлеров мясной породы. Имеется вытяжная система, перосъемная машина, помещение для инкубации с действующим инкубатором на 520 единиц, брудера для цыплят», — пишет продавец. Уточняется, что на территории есть клетки для содержания перепелов. Покупателю останутся материалы для дальнейшего строительства. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске (ХМАО) продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Объект находится в залоге, но его оценочная стоимость значительно выше и составляет 500 миллионов рублей.