В челябинском нацпарке «Таганай» составили рейтинг туристов-нарушителей

06 января 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Один из туристов в пьяном состоянии приставал к другим посетителям нацпарка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) составили рейтинг туристов, которые совершили самые странные нарушения в 2022 году. ТОП-5 нарушителей выбирала охрана нацпарка. «Первое место рейтинга занимает эмоциональный турист, который в походе изрядно принял на грудь и начал приставать к другим посетителям. Усмирять буяна пришлось с помощью наручников. В полицейском участке дебошир рассказал, что не был на Таганае 40 лет, и, видимо поэтому так расстроился», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка. На второе место рейтинга попали туристы из Перми, которые развели костер и разбили лагерь в неположенном месте, а когда их провожали до приюта, один из гостей сбежал. Третье место у жителя Златоуста, который при составлении протокола назвался именем соседа, что вскоре выяснилось. На четвертом месте оказалась туристка, которая напала на госинспекторов, что попросили ее зарегистрироваться перед прогулкой по тропе на Семибратке. Позже она повторила свои действия на полиции. Пятое место у жителя Кусинского района, который решил поохотиться в нацпарке. Ранее аналогичный рейтинг составили в национальном парке «Зигальга». Там одним из нарушителей оказался депутат, въехавший на особо охраняемую природную территорию на внедорожнике.

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) составили рейтинг туристов, которые совершили самые странные нарушения в 2022 году. ТОП-5 нарушителей выбирала охрана нацпарка. «Первое место рейтинга занимает эмоциональный турист, который в походе изрядно принял на грудь и начал приставать к другим посетителям. Усмирять буяна пришлось с помощью наручников. В полицейском участке дебошир рассказал, что не был на Таганае 40 лет, и, видимо поэтому так расстроился», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка. На второе место рейтинга попали туристы из Перми, которые развели костер и разбили лагерь в неположенном месте, а когда их провожали до приюта, один из гостей сбежал. Третье место у жителя Златоуста, который при составлении протокола назвался именем соседа, что вскоре выяснилось. На четвертом месте оказалась туристка, которая напала на госинспекторов, что попросили ее зарегистрироваться перед прогулкой по тропе на Семибратке. Позже она повторила свои действия на полиции. Пятое место у жителя Кусинского района, который решил поохотиться в нацпарке. Ранее аналогичный рейтинг составили в национальном парке «Зигальга». Там одним из нарушителей оказался депутат, въехавший на особо охраняемую природную территорию на внедорожнике.