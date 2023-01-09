В соцсетях высмеяли прогноз Украины о взрывах и грабежах в России

Пользователи соцсетей не поверили заявлению Михаила Подоляка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление советника главы офиса Украины Михаила Подоляка, который заявил, что в России начнутся грабежи и взрывы. Комментаторы отметили, что россияне не будут заниматься таким.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что якобы в России через три-четыре месяца все будут «взрывать, грабить и мародерить». По его словам, в этот момент для Украины наступит «чудесное время».

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