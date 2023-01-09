В соцсетях высмеяли прогноз Украины о взрывах и грабежах в России

Пользователи соцсетей не поверили заявлению Михаила Подоляка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление советника главы офиса Украины Михаила Подоляка, который заявил, что в России начнутся грабежи и взрывы. Комментаторы отметили, что россияне не будут заниматься таким.
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что якобы в России через три-четыре месяца все будут «взрывать, грабить и мародерить». По его словам, в этот момент для Украины наступит «чудесное время».
Комментаторы пошутили, что Запад будет помогать устраивать беспорядки в РФ
Другие считают, что властям Украины больше нечего сказать жителям своей страны
В Telegram уверены, что в России живут порядочные люди
Пользователи соцсетей припомнили Владимиру Зеленскому его прошлое
Некоторые заявили, что им неинтересны прогнозы Подоляка
… другие не поверили ему
… и задались вопросом, почему политик не сражается вместе с ВСУ
Комментаторы вспомнили историю и провели аналогии
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