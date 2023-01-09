Омбудсмен раскрыла, сколько свердловчан остаются в украинском плену

Около семи военнослужащих из Свердловской области находятся в украинском плену. Об этом в беседе с URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«По тем обращениям, которые мне поступали — [в плену находятся] порядка семи военнослужащих из Свердловской области. Это в два раза меньше, чем уже вернули, но, тем не менее, душа болит за каждого», — прокомментировала Мерзлякова. Ранее омбудсмен рассказала, что среди 50 военнослужащих, освобожденных Минобороны РФ из украинского плена 8 января, один солдат — из Свердловской области. Всего же с начала спецоперации из украинского плена вернули 14 свердловских военнослужащих.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Около семи военнослужащих из Свердловской области находятся в украинском плену. Об этом в беседе с URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «По тем обращениям, которые мне поступали — [в плену находятся] порядка семи военнослужащих из Свердловской области. Это в два раза меньше, чем уже вернули, но, тем не менее, душа болит за каждого», — прокомментировала Мерзлякова. Ранее омбудсмен рассказала, что среди 50 военнослужащих, освобожденных Минобороны РФ из украинского плена 8 января, один солдат — из Свердловской области. Всего же с начала спецоперации из украинского плена вернули 14 свердловских военнослужащих. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация.