Новый ресторан будет расположен в поселке Тарасовка на берегу Карпового пруда Фото: Размик Закарян © URA.RU

В элитном коттеджном поселке на берегу Карпового пруда в Челябинске бизнесмены Сергей Карелин и Сергей Павлов планируют построить новый ресторан. Публичные слушания по данному вопросу состоятся в Доме архитектора 19 января, сообщается на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 19 января 2023 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство кафе) на земельном участке в территориальной зоне торгово-развлекательных комплексов с минимальным коэффициентом застройки — 0,18 по ул. Фруктовой в Центральном районе города Челябинска. Инициаторами проекта являются Карелин Сергей Юрьевич и Павлов Сергей Владимирович», — говорится на сайте.

Согласно документации, сейчас земельный участок площадью 2 тысячи 992 квадратных метра предназначен под строительство общественно-торгового центра. Его кадастровая стоимость составляет 17 миллионов 686 тысяч рублей.

Улица Фруктовая находится в поселке Тарасовка на берегу Карпового пруда. Здесь расположены самые дорогие коттеджи в городе. Недавно на улице Соловьиной был выставлен на продажу коттедж площадью 811 квадратных метров за 110 млн рублей.