Челябинцы выбрали лучший поселок для покупки загородной недвижимости

Жители Челябинска предпочитают покупать загородную недвижимость в поселке Западный, в районе Кременкуля. Об этом сообщила руководитель департамента элитной и загородной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Анна Новоселова telegram-каналу «Челябинск, который смог».
«У нас предпочитают западное направление, особенно, поселок Западный в районе Кременкуля. Это примерно 15-20 минут до города, и притом ты живешь за городом со всеми вытекающими: свежий воздух, зелень, лес рядом», — объяснила эксперт.
По ее словам, из-за пандемии и сельской ипотеки жители начали чаще выбирать недвижимость за городом: с 2020 года жителям региона стали доступны кредиты на покупку недвижимости в небольших населенных пунктах по льготной ставке до 3% годовых. В результате в 2023 году застройщики «Голос.Девелопмент» и другие компании, стали интересоваться сегментом загородной недвижимости. По прогнозам Новоселовой, в ближайшие полгода челябинский рынок ждет очень много предложений, что будет существенно сдерживать цены.
В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Причина в том, что собственники начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону.
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Жители Челябинска предпочитают покупать загородную недвижимость в поселке Западный, в районе Кременкуля. Об этом сообщила руководитель департамента элитной и загородной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Анна Новоселова telegram-каналу «Челябинск, который смог». «У нас предпочитают западное направление, особенно, поселок Западный в районе Кременкуля. Это примерно 15-20 минут до города, и притом ты живешь за городом со всеми вытекающими: свежий воздух, зелень, лес рядом», — объяснила эксперт. По ее словам, из-за пандемии и сельской ипотеки жители начали чаще выбирать недвижимость за городом: с 2020 года жителям региона стали доступны кредиты на покупку недвижимости в небольших населенных пунктах по льготной ставке до 3% годовых. В результате в 2023 году застройщики «Голос.Девелопмент» и другие компании, стали интересоваться сегментом загородной недвижимости. По прогнозам Новоселовой, в ближайшие полгода челябинский рынок ждет очень много предложений, что будет существенно сдерживать цены. В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Причина в том, что собственники начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону.