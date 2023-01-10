Челябинцы выбрали лучший поселок для покупки загородной недвижимости

Спросом пользуются дома в поселке Западный в районе Кременкуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска предпочитают покупать загородную недвижимость в поселке Западный, в районе Кременкуля. Об этом сообщила руководитель департамента элитной и загородной недвижимости агентства «DAN Недвижимость» Анна Новоселова telegram-каналу « Челябинск, который смог» .

«У нас предпочитают западное направление, особенно, поселок Западный в районе Кременкуля. Это примерно 15-20 минут до города, и притом ты живешь за городом со всеми вытекающими: свежий воздух, зелень, лес рядом», — объяснила эксперт.

По ее словам, из-за пандемии и сельской ипотеки жители начали чаще выбирать недвижимость за городом: с 2020 года жителям региона стали доступны кредиты на покупку недвижимости в небольших населенных пунктах по льготной ставке до 3% годовых. В результате в 2023 году застройщики «Голос.Девелопмент» и другие компании, стали интересоваться сегментом загородной недвижимости. По прогнозам Новоселовой, в ближайшие полгода челябинский рынок ждет очень много предложений, что будет существенно сдерживать цены.

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Причина в том, что собственники начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону.