Пермяк выиграл 3 млн рублей в лото в новогодние праздники

Также 3 млн выиграл житель Краснодарского края
Житель Пермского края выиграл в новогодние праздники 3 млн рублей. Он стал победителем «Большого Спортлото», сообщается на сайте «Столото».
«Двум счастливчикам повезло по-крупному в „Большом Спортлото“! Оба участника выиграли по 3 000 000 рублей. 6 января удача улыбнулась победителю из Пермского края», — говорится на сайте. Второй победитель из Краснодарского края.
Ранее крупные выигрыши получили два жителя региона. Оба приобрели билеты «золотого миллиарда». Всего пермяки выиграли в тираже 24 млн рублей.
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