Пермяк выиграл 3 млн рублей в лото в новогодние праздники

12 января 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Также 3 млн выиграл житель Краснодарского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Пермского края выиграл в новогодние праздники 3 млн рублей. Он стал победителем «Большого Спортлото», сообщается на сайте «Столото». «Двум счастливчикам повезло по-крупному в „Большом Спортлото“! Оба участника выиграли по 3 000 000 рублей. 6 января удача улыбнулась победителю из Пермского края», — говорится на сайте. Второй победитель из Краснодарского края. Ранее крупные выигрыши получили два жителя региона. Оба приобрели билеты «золотого миллиарда». Всего пермяки выиграли в тираже 24 млн рублей.

Житель Пермского края выиграл в новогодние праздники 3 млн рублей. Он стал победителем «Большого Спортлото», сообщается на сайте «Столото». «Двум счастливчикам повезло по-крупному в „Большом Спортлото“! Оба участника выиграли по 3 000 000 рублей. 6 января удача улыбнулась победителю из Пермского края», — говорится на сайте. Второй победитель из Краснодарского края. Ранее крупные выигрыши получили два жителя региона. Оба приобрели билеты «золотого миллиарда». Всего пермяки выиграли в тираже 24 млн рублей.