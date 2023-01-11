11 января 2023

Пермяк выиграл 3 млн рублей в лото в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Также 3 млн выиграл житель Краснодарского края Фото:

Житель Пермского края выиграл в новогодние праздники 3 млн рублей. Он стал победителем «Большого Спортлото», сообщается на сайте «Столото».

«Двум счастливчикам повезло по-крупному в „Большом Спортлото“! Оба участника выиграли по 3 000 000 рублей. 6 января удача улыбнулась победителю из Пермского края», — говорится на сайте. Второй победитель из Краснодарского края.

Ранее крупные выигрыши получили два жителя региона. Оба приобрели билеты «золотого миллиарда». Всего пермяки выиграли в тираже 24 млн рублей.

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Житель Пермского края выиграл в новогодние праздники 3 млн рублей. Он стал победителем «Большого Спортлото», сообщается на сайте «Столото». «Двум счастливчикам повезло по-крупному в „Большом Спортлото“! Оба участника выиграли по 3 000 000 рублей. 6 января удача улыбнулась победителю из Пермского края», — говорится на сайте. Второй победитель из Краснодарского края. Ранее крупные выигрыши получили два жителя региона. Оба приобрели билеты «золотого миллиарда». Всего пермяки выиграли в тираже 24 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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