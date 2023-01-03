Пермяки выиграли миллионы рублей в новогоднюю лотерею

04 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Пермякам, купившим билеты лотереи, улыбнулась удача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два жителя Пермского края стали обладателями крупных выигрышей по итогам проведения лотереи от «Русского лото». Они приобрели билеты на тираж, победитель которого получил миллиард рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото» (оператор лотереи). Всего жители региона смогли выиграть свыше 24 миллионов рублей. «В Пермском крае было приобретено 130 187 выигрышных билетов „Новогоднего миллиарда“ от „Русского лото“, которые принесли своим обладателям 24 103 125 рублей. При этом один житель региона выиграл 714 286 рублей и еще один — 423 729 рублей. Мы от всей души поздравляем победителей, которым в первый день 2023 года улыбнулась удача», — отметили в пресс-службе «Столото». Крупные выигрыши также получили жители Челябинской и Свердловской областей. Обладателем главного приза в размере 1 млрд рублей стал житель Нижнего Новгорода. Всего в новогоднем тираже разыграли 2,5 млрд рублей.

Два жителя Пермского края стали обладателями крупных выигрышей по итогам проведения лотереи от «Русского лото». Они приобрели билеты на тираж, победитель которого получил миллиард рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото» (оператор лотереи). Всего жители региона смогли выиграть свыше 24 миллионов рублей. «В Пермском крае было приобретено 130 187 выигрышных билетов „Новогоднего миллиарда“ от „Русского лото“, которые принесли своим обладателям 24 103 125 рублей. При этом один житель региона выиграл 714 286 рублей и еще один — 423 729 рублей. Мы от всей души поздравляем победителей, которым в первый день 2023 года улыбнулась удача», — отметили в пресс-службе «Столото». Крупные выигрыши также получили жители Челябинской и Свердловской областей. Обладателем главного приза в размере 1 млрд рублей стал житель Нижнего Новгорода. Всего в новогоднем тираже разыграли 2,5 млрд рублей.