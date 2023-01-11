В Усть-Катаве Челябинской области ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67,4 млн рублей. Об этом сообщила Марина Громыко, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа telegram-каналу «Челябинск, который смог».
«Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года. На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств.», — пояснила Громыко.
Согласно сайту госзакупок, сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта. Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6.
По словам Громыко, лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта и административного здания, где будут раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения инвентаря.
Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года
Фото: сайт Госзакупок
На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств
Фото: администрация Усть-Катавского городского округа
Сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ
Фото: администрация Усть-Катавского городского округа
Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6
Фото: администрация Усть-Катавского городского округа
Лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта
Фото: администрация Усть-Катавского городского округа
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
В Усть-Катаве Челябинской области ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67,4 млн рублей. Об этом сообщила Марина Громыко, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа telegram-каналу «Челябинск, который смог». «Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года. На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств.», — пояснила Громыко. Согласно сайту госзакупок, сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта. Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6. По словам Громыко, лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта и административного здания, где будут раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения инвентаря.