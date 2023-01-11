11 января 2023

В Усть-Катаве ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная трасса и Текслер с Котовой. Челябинск , тренировка, лыжный спорт, лыжники
Лыжероллерная трасса в Усть-Катаве появится в концу 2023 года Фото:

В Усть-Катаве Челябинской области ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67,4 млн рублей. Об этом сообщила Марина Громыко, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа telegram-каналу «Челябинск, который смог».

«Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года. На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств.», — пояснила Громыко.

Согласно сайту госзакупок, сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта. Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6.

По словам Громыко, лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта и административного здания, где будут раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения инвентаря.

Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года
Фото:
На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств
Фото:
Сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ
Фото:
Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6
Фото:
Лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта
Фото:

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В Усть-Катаве Челябинской области ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67,4 млн рублей. Об этом сообщила Марина Громыко, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа telegram-каналу «Челябинск, который смог». «Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года. На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств.», — пояснила Громыко. Согласно сайту госзакупок, сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта. Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6. По словам Громыко, лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта и административного здания, где будут раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения инвентаря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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