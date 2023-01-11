Лыжероллерная трасса в Усть-Катаве появится в концу 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катаве Челябинской области ищут подрядчика на строительство лыжероллерной трассы за 67,4 млн рублей. Об этом сообщила Марина Громыко, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Усть-Катавского городского округа telegram-каналу « Челябинск, который смог» .

«Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года. На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств.», — пояснила Громыко.

Согласно сайту госзакупок, сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта. Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6.

По словам Громыко, лыжероллерная трасса, согласно проекту, будет расположена в нескольких десятках метров от хоккейного корта и административного здания, где будут раздевалки для спортсменов и тренеров, а также помещения для хранения инвентаря.

Строительные работы начнут уже 1 мая, а закончат 31 октября 2023 года Фото: сайт Госзакупок

На весь проект потратят 67,4 млн рублей бюджетных средств Фото: администрация Усть-Катавского городского округа

Сейчас ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ Фото: администрация Усть-Катавского городского округа

Лыжероллерная трасса будет находиться на улице Автодорожной, между МКР-5 и МКР-6 Фото: администрация Усть-Катавского городского округа