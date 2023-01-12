Застройщик, создавший для мэра Екатеринбурга скандал, наказал журналистов

Корпорация «Маяк» взыскала с «Вечерних ведомостей» полмиллиона рублей

По словам главреда Постникова, издание не согласно с решением суда, потому намерено подавать апелляцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области взыскал с «Вечерних ведомостей» 501 тысячу рублей в пользу корпорации «Маяк», которая прославилась скандалом с мэром Алексеем Орловым из-за сноса здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума. По словам застройщика, СМИ публиковало материалы, порочащие честь и достоинств организации. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников.

«Изначально была статья про деятельность корпорации „Маяк“ и чем она (компания — прим. ред.) запомнилась. Там был изложен ряд фактов, мнений. „Маяк“ через полгода-год подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, и суд признал абсолютно все сведения и утверждения в статье, в том числе те, где были процитированы решения судов и релизов прокуратуры, порочащими честь», — поделился Постников.

По его словам, суд удовлетворил полностью сумму, которую запрашивала корпорация — это около 501 тысячи рублей. При этом суд не предоставил СМИ ни одной платежной квитанции, где было бы указано, что «Маяк» платил «Вечерним ведомостям» за представительство по судебному разбирательству.

В пресс-службе «Маяка» пояснили, что причиной иска стала серия публикаций об основателе корпорации Владимире Конькове и самой строительной компании. «Практически все судебные процессы нами выиграны. Работу по защите чести и достоинства компании и ее основателя Владимира Конькова мы продолжим на системной основе, целенаправленно», — рассказали представители «Маяка».

Ранее свердловский суд заставил главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова заплатить за дискредитацию армии РФ. Журналист должен выплатить 100 тысяч рублей за высказывания. Какие именно слова стали поводом для уголовного преследования, не уточнялось.