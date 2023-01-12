ВСУ перебросили войска к Беларуси: главное к вечеру 12 января

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Украина готовит неистовые атаки на Соледар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия отвела войска в сторону Беларуси. Президент Владимир Зеленский готовит неистовые атаки на Соледар. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 января.

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Украинская армия отвела войска в сторону Беларуси. Президент Владимир Зеленский готовит неистовые атаки на Соледар. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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