ВСУ перебросили войска к Беларуси: главное к вечеру 12 января

Украина готовит неистовые атаки на Соледар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия отвела войска в сторону Беларуси. Президент Владимир Зеленский готовит неистовые атаки на Соледар. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 января.
- Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что ВСУ перегруппировались на север страны, в сторону Беларуси. Он также сообщил, что Украина ждет от Лондона тысячи танков.
- Зеленский не сможет смириться с потерей Соледара, поэтому украинская армия приложит максимум усилий при подготовке наступления. Украинский президент пообещал усилить снабжение своей армии на этом участке.
- В Минобороны РФ рассказали о потерях украинской армии на купянском направлении. За сутки было уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп.
- В Кремле выразили беспокойство ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Киев все еще считает возможным совершать ее обстрелы.
- ВСУ пытаются обмануть российских разведчиков, не переговариваясь по-украински. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин рассказал URA.RU, что это могла быть директива от командования украинской армии.
- В Кремле рассказали, что решение о назначении Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск на Украине связано с новыми задачами. В первую очередь речь идет об отдалении линии фронта. Это необходимо, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк и Луганск.
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