Посол Украины заявил об отводе войск ВСУ в сторону Беларуси

Вооруженным силам Украины пришлось отвести часть войск на север страны, в сторону Беларуси. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта», — заявил посол в интервью британскому телеканалу Sky News. Так он ответил на вопрос о том, обеспокоен ли Киев ситуацией на границе с Белоруссией.
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Вооруженным силам Украины пришлось отвести часть войск на север страны, в сторону Беларуси. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. «Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта», — заявил посол в интервью британскому телеканалу Sky News. Так он ответил на вопрос о том, обеспокоен ли Киев ситуацией на границе с Белоруссией. Ранее, 12 января, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков проверил российские воинские части на полигонах Белоруссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что страна поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.