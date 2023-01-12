Посол Украины заявил об отводе войск ВСУ в сторону Беларуси

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Армия Украины отвела войска на север страны, заявил Вадим Пристайко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины пришлось отвести часть войск на север страны, в сторону Беларуси. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта», — заявил посол в интервью британскому телеканалу Sky News. Так он ответил на вопрос о том, обеспокоен ли Киев ситуацией на границе с Белоруссией.

Ранее, 12 января, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков проверил российские воинские части на полигонах Белоруссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что страна поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.

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Вооруженным силам Украины пришлось отвести часть войск на север страны, в сторону Беларуси. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. «Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта», — заявил посол в интервью британскому телеканалу Sky News. Так он ответил на вопрос о том, обеспокоен ли Киев ситуацией на границе с Белоруссией. Ранее, 12 января, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков проверил российские воинские части на полигонах Белоруссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что страна поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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