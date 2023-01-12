Кремль обеспокоен ситуацией вокруг Запорожской АЭС

В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Это связано с тем, что Киев «считает возможным осуществлять ее обстрелы», пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гроссии.
«Ситуация по-прежнему тревожная. Украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы [станции]. Что касается встречи президента Путина и господина Гросси, пока в графике ее нет. Но на встрече в Петербурге они условились при необходимости продолжать диалог. Если [у Кремля] будет соответствующий запрос, не можем исключить возможность и телефонного контакта, и встречи. Но основным собеседником господина Гросси является Росатом (господин Лихачев) и МИД РФ», — пояснил Песков.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует поехать на Украину. После этого он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам, связанным с Запорожской АЭС.
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В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Это связано с тем, что Киев «считает возможным осуществлять ее обстрелы», пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных переговорах российского лидера Владимира Путина и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гроссии. «Ситуация по-прежнему тревожная. Украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы [станции]. Что касается встречи президента Путина и господина Гросси, пока в графике ее нет. Но на встрече в Петербурге они условились при необходимости продолжать диалог. Если [у Кремля] будет соответствующий запрос, не можем исключить возможность и телефонного контакта, и встречи. Но основным собеседником господина Гросси является Росатом (господин Лихачев) и МИД РФ», — пояснил Песков. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует поехать на Украину. После этого он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам, связанным с Запорожской АЭС.