ХМАО получит из Фонда президентских грантов в два раза меньше, чем заявлял

В ХМАО 19 социальных проектов получат софинансирование из Фонда президентских грантов

13 января 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

В ХМАО социальные проекты получат президентские гранты Фото: Денис Моргунов © URA.RU На реализацию социально-значимых проектов в ХМАО, Фонд президентских инициатив выделил сумму в два раза меньшую, чем запрашивал округ. Информация об этом опубликована на сайте фонда. «Распределение грантов в 2023 году. ХМАО запросил на реализацию проектов 150 миллионов рублей, координационный совет одобрил заявки на реализацию 19 проектов, на сумму 74 миллиона 709 тысяч рублей», — сообщается на сайте Фонда президентских грантов. Среди получивших софинансирование проектов, в округе будут реализовывать проекты по сохранению исторической памяти, социальные проекты, поддержка проектов образования и науки, по охране окружающей среды, здорового образа жизни и др. Всего по России, заявки на конкурс подавали 87 регионов, победителями признаны 1,8 тысяч инициатив. Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года Фонд президентских грантов поддержал 26 проектов из ХМАО. Общая сумма софинансирования составила более 25 миллионов рублей.

На реализацию социально-значимых проектов в ХМАО, Фонд президентских инициатив выделил сумму в два раза меньшую, чем запрашивал округ. Информация об этом опубликована на сайте фонда. «Распределение грантов в 2023 году. ХМАО запросил на реализацию проектов 150 миллионов рублей, координационный совет одобрил заявки на реализацию 19 проектов, на сумму 74 миллиона 709 тысяч рублей», — сообщается на сайте Фонда президентских грантов. Среди получивших софинансирование проектов, в округе будут реализовывать проекты по сохранению исторической памяти, социальные проекты, поддержка проектов образования и науки, по охране окружающей среды, здорового образа жизни и др. Всего по России, заявки на конкурс подавали 87 регионов, победителями признаны 1,8 тысяч инициатив. Ранее URA.RU рассказало, что летом прошлого года Фонд президентских грантов поддержал 26 проектов из ХМАО. Общая сумма софинансирования составила более 25 миллионов рублей.