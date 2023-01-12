Госавтоинспекцию также попросил повысить плотность нарядов при проведении рейдов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замначальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Александр Картуесов провел в Госавтоинспекции по региону 13 января совещание по итогам работы в 2022 году. В ходе отчета Картуесов дал указание о недопущении чрезвычайных происшествий на дорогах с личным составом. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

«Картуесов принял доклад врио начальника Управления Госавтоинспекции области полковника полиции Ивана Путкова „О состоянии аварийности на территории Челябинской области в 2022 году“. Он дал указание о недопущении чрезвычайных происшествий с личным составом Госавтоинспекции и попросил повысить плотность нарядов при проведении рейдов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание замначальника полиции ГУ МВД по региону поручил уделить работе по выявлению и раскрытию преступлений, грубых нарушений правил, снижению аварийности и смертности на дорогах. Картуесов также поручил сотрудникам ГИБДД повысить качество оказания жителям госуслуг и быть максимально корректными при общении с жителями.