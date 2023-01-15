В Италии предрекли сдачу всех территорий Украины из-за долгов Западу

Politicamentecorretto: существование Украины ставится под угрозу из-за долгов

Территорию Украины придется сдать за долги, пишет Politicamentecorretto Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Существование Украины в текущем виде ставится под угрозу из-за долгов Западу, который оказывал ей военную и финансовую поддержку в ходе конфликта с Россией. Об этом сообщают авторы итальянской газеты Politicamentecorretto.

«В самое ближайшее время всю территорию Украины придется сдать за долги. В итоге придется ликвидировать даже затраты на военные поставки, на которые западные страны уже собрали горы денег. Однако это ставит условие существования украинского государства в его нынешнем виде, — считает автор издания Гуальфредо де Линсеи.

Журналист подчеркивает, что еще летом 2022 года кредиторы Украины в лице США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Япония договорились приостановить выплату госдолга до конца 2023 года из-за активных боевых действий на территории страны. Но автор подчеркивает, что низкие успехи ВСУ заставляют западные страны думать о том, как вывести оставшиеся средства Украины из страны. Также, по словам де Линсеи, украинская экономика практические не функционирует и восстановление инфраструктуры Украины предполагает огромные траты.

Ранее сообщалось, что Италия предоставила Украине новые гарантии по оружию. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка количество поставляемого вооружения будет зависеть от ряда факторов.

Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала спецоперации РФ на территории страны. Но западные страны еще с мая 2022 года пересматривают свое отношение к Украине. И сомнения продолжаются до сих пор.