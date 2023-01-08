В офисе Зеленского рассказали о новых гарантиях от Италии

la Repubblica: Италия предоставила Украине новые гарантии по оружию

09 января 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Украина получила от Италии новые гарантии, рассказал Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила от Италии новые гарантии поставок оружия. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — заявил Подоляк. Его цитирует итальянское издание la Repubblica. Ранее в Минобороны Италии уже заявляли о готовности помогать Украине. Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто обратил внимание, что поставки оружия не должны приводить к истощению оружейных запасов Италии, передает «Царьград». Он также отметил, что Украина уже неоднократно обращалась к Италии за помощью.

Украина получила от Италии новые гарантии поставок оружия. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — заявил Подоляк. Его цитирует итальянское издание la Repubblica. Ранее в Минобороны Италии уже заявляли о готовности помогать Украине. Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто обратил внимание, что поставки оружия не должны приводить к истощению оружейных запасов Италии, передает «Царьград». Он также отметил, что Украина уже неоднократно обращалась к Италии за помощью.