FT: республиканцы-консерваторы против продолжения помощи Украине

27 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Республиканцы сомневаются по поводу оказания помощи Украине, пишет Financial Times Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Консервативная часть Республиканской партии США сомневаются по поводу продолжения оказания помощи Украине, так как на это уходит достаточно много бюджетных средств. Об этом сообщает газета Financial Times. «Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за „чрезмерных расходов“ на продолжение оказания помощи Украине, также среди них есть сторонники изоляционистских настроений», — пишет газета . В материале отмечается, что в правящих кругах США хотят четко понять какой именно объем расходов связан с поддержкой украинских властей. Также консерваторы из состава республиканцев пообещали не давать Киеву полный «карт-бланш» на расходование предоставленной помощи из-за сомнений по поводу целесообразности трат, подчеркнули в газете. Ранее на Западе стали требовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета за каждый потраченный доллар. Член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл призвал США и Европу добиться строгого надзора над расходованием украинской властью экономической помощи, передает RT. Американцы в ответ на шутку Зеленского об увеличении поставок Украине ЗРК Patriot призвали прекратить оказывать какую-либо помощь Украине, сообщает телеканал 360.

Консервативная часть Республиканской партии США сомневаются по поводу продолжения оказания помощи Украине, так как на это уходит достаточно много бюджетных средств. Об этом сообщает газета Financial Times. «Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за „чрезмерных расходов“ на продолжение оказания помощи Украине, также среди них есть сторонники изоляционистских настроений», — пишет газета. В материале отмечается, что в правящих кругах США хотят четко понять какой именно объем расходов связан с поддержкой украинских властей. Также консерваторы из состава республиканцев пообещали не давать Киеву полный «карт-бланш» на расходование предоставленной помощи из-за сомнений по поводу целесообразности трат, подчеркнули в газете. Ранее на Западе стали требовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета за каждый потраченный доллар. Член палаты представителей США от Республиканской партии Френч Хилл призвал США и Европу добиться строгого надзора над расходованием украинской властью экономической помощи, передает RT. Американцы в ответ на шутку Зеленского об увеличении поставок Украине ЗРК Patriot призвали прекратить оказывать какую-либо помощь Украине, сообщает телеканал 360.