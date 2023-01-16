Власти пермского города поздравили жителей с Крещением, отменив купания

Православные Чусовского округа Пермского края не смогут в этом году отметить праздник Крещения Господня традиционным окунанием в прорубь. Места для купания власти не организовали, сославшись на аварийное состояние моста, около которого обычно делают купель. Об этом мэрия сообщила в соцсети «ВКонтакте», поздравив жителей наступающим праздником.
«От всей души поздравляем вас со светлым праздником — Крещением Господним! Сообщаем Вам, что в этом году место для крещенских купаний у подвесного моста организовано не будет в связи с тем, что вантовый мост требует ремонта», — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС РФ по Пермском краю опубликовало список мест, специально подготовленных для Крещенских купаний. Всего в регионе их 55, но в Чусовском округе нет ни одного.
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