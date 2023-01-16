16 января 2023

Власти пермского города поздравили жителей с Крещением, отменив купания

В Чусовом Пермского края власти не смогли оборудовать Крещенскую купель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещенские купания 2017. Курган., купель, крещение
В Чусовом купели в этом году не будет Фото:

Православные Чусовского округа Пермского края не смогут в этом году отметить праздник Крещения Господня традиционным окунанием в прорубь. Места для купания власти не организовали, сославшись на аварийное состояние моста, около которого обычно делают купель. Об этом мэрия сообщила в соцсети «ВКонтакте», поздравив жителей наступающим праздником.

«От всей души поздравляем вас со светлым праздником — Крещением Господним! Сообщаем Вам, что в этом году место для крещенских купаний у подвесного моста организовано не будет в связи с тем, что вантовый мост требует ремонта», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС РФ по Пермском краю опубликовало список мест, специально подготовленных для Крещенских купаний. Всего в регионе их 55, но в Чусовском округе нет ни одного.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Православные Чусовского округа Пермского края не смогут в этом году отметить праздник Крещения Господня традиционным окунанием в прорубь. Места для купания власти не организовали, сославшись на аварийное состояние моста, около которого обычно делают купель. Об этом мэрия сообщила в соцсети «ВКонтакте», поздравив жителей наступающим праздником. «От всей души поздравляем вас со светлым праздником — Крещением Господним! Сообщаем Вам, что в этом году место для крещенских купаний у подвесного моста организовано не будет в связи с тем, что вантовый мост требует ремонта», — говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС РФ по Пермском краю опубликовало список мест, специально подготовленных для Крещенских купаний. Всего в регионе их 55, но в Чусовском округе нет ни одного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...