Федеральные политологи похвалили Пермский край за эффективность управления

В Пермском крае улучшилась эффективность управления регионом

Пермские власти отметили за успехи в политике Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский край по итогам 2022 года на семь позиций поднялся в рейтинге эффективности управления в регионах, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций. Прикамье поднялось с 54-й на 47-ю строчку. В лидерах — Москва, Тюмень, ЯНАО.

«Значительный рост (на семь позиций) показали Краснодарский край и Новгородская область в верхней половине рейтинга, а также Свердловская область и Пермский край в его середине», — говорится в заключении. На восемь позиций регион вырос в направлении политико-управленческого блока. Здесь оценивалась общественная поддержка губернатора (в том числе, по итогам выборов в госдуму и заксобрание в 2021 году), межэлитное взаимодействие (отсутствие конфликтов), качество отношений с Федерацией (безвозмездные поступления из бюджета).

Негативная динамика у Пермского края получилась в социальном блоке (здравоохранение, образование, межнациональные отношения, развитие транспорта и ЖКХ). Регион откатился с 72-го на 82-е место, продемонстрировав «резко негативную динамику». В результате Прикамье оказалось в числе аутсайдеров по этому направлению.