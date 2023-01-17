Пермские власти уберут с улиц нелегальные киоски

18 января 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

В Перми демонтируют незаконно установленные павильоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми принудительно демонтируют передвижные киоски и павильоны, незаконно установленные в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Соответствующие документы появились на сайте горадминистрации. «Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению», — сообщается в распоряжении главы Дзержинского района. Всего будет снесено шесть таких объектов. В Мотовилихе выявлено два незаконных павильона на фундаменте. Согласно указанию, снести их нужно до десяти часов 18 января. Принудительный демонтаж осуществляет МКУ «Содержание муниципального имущества». Для временного хранения снесенные киоски перевезут на улицу Волочаевская, 32. URA.RU рассказывало, что за 2022 год принудительно демонтировали более 300 незаконных киосков, парковок и вывесок. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям.

Власти Перми принудительно демонтируют передвижные киоски и павильоны, незаконно установленные в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Соответствующие документы появились на сайте горадминистрации. «Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению», — сообщается в распоряжении главы Дзержинского района. Всего будет снесено шесть таких объектов. В Мотовилихе выявлено два незаконных павильона на фундаменте. Согласно указанию, снести их нужно до десяти часов 18 января. Принудительный демонтаж осуществляет МКУ «Содержание муниципального имущества». Для временного хранения снесенные киоски перевезут на улицу Волочаевская, 32. URA.RU рассказывало, что за 2022 год принудительно демонтировали более 300 незаконных киосков, парковок и вывесок. В преддверии юбилея город приводят к общим архитектурным требованиям.