17 января 2023

В Челябинской области нашли 37 тонн фальсифицированного сыра

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр
В Златоусте из 19 тонн фальсифицированной «Гауды» сделали 18,2 тонны другого сыра Фото:

В Златоусте (Челябинская область) нашли 37 тонн фальсифицированного сыра с заменителем молочного жира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии Златоуста из чувашского сырного продукта „Российский вкус“ из сырья с заменителем молочного жира было выпущено 19 тонн „Гауды“ и 18 тонн „Пошехонского“. Позднее 19 тонн „Гауды“ использовали для производства 18,2 тонны сыра „Князь Мещерский“, который вновь ошибочно назвали сыром», — уточнили в ведомстве.

Продукцию отправили в Свердловскую область на продажу. Ведомство предупредило получателя о фальсификации сыра, а предприятию направило предостережение. Одного из ветеринаров комбината заблокировали в «Ветис.Паспорт» за грубые нарушения, другому выдали предупреждение.

Ранее искусственный интеллект выявил производителей фальсифицированного сливочного масла. В Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области.

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В Златоусте (Челябинская область) нашли 37 тонн фальсифицированного сыра с заменителем молочного жира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На предприятии Златоуста из чувашского сырного продукта „Российский вкус“ из сырья с заменителем молочного жира было выпущено 19 тонн „Гауды“ и 18 тонн „Пошехонского“. Позднее 19 тонн „Гауды“ использовали для производства 18,2 тонны сыра „Князь Мещерский“, который вновь ошибочно назвали сыром», — уточнили в ведомстве. Продукцию отправили в Свердловскую область на продажу. Ведомство предупредило получателя о фальсификации сыра, а предприятию направило предостережение. Одного из ветеринаров комбината заблокировали в «Ветис.Паспорт» за грубые нарушения, другому выдали предупреждение. Ранее искусственный интеллект выявил производителей фальсифицированного сливочного масла. В Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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