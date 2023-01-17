В Челябинской области нашли 37 тонн фальсифицированного сыра

В Златоусте из 19 тонн фальсифицированной «Гауды» сделали 18,2 тонны другого сыра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) нашли 37 тонн фальсифицированного сыра с заменителем молочного жира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии Златоуста из чувашского сырного продукта „Российский вкус“ из сырья с заменителем молочного жира было выпущено 19 тонн „Гауды“ и 18 тонн „Пошехонского“. Позднее 19 тонн „Гауды“ использовали для производства 18,2 тонны сыра „Князь Мещерский“, который вновь ошибочно назвали сыром», — уточнили в ведомстве.

Продукцию отправили в Свердловскую область на продажу. Ведомство предупредило получателя о фальсификации сыра, а предприятию направило предостережение. Одного из ветеринаров комбината заблокировали в «Ветис.Паспорт» за грубые нарушения, другому выдали предупреждение.

Ранее искусственный интеллект выявил производителей фальсифицированного сливочного масла. В Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области.