10 января 2023

Искусственный интеллект выявил производителей фальсификата в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Компьютер нашел производителя фальсифицированного сливочного масла

В Челябинской области с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявили производителей фальсифицированного сливочного масла. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, данные ИИ легли в основу расследования, по результатам которого к предприятиям были применены штрафные санкции.

«На предприятии в Озерске при производстве масла сливочного использовалось сырье, происхождение которого вызвало сомнения из-за отсутствия прослеживаемости. Своими действиями предприятие нарушило закон РФ «О ветеринарии» и правила оформления ветеринарных сопроводительных документов», - сообщили URA.RU в пресс-службе Рооссельхознадзора.

Там пояснили, что в Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области. Но несмотря на это, в Челябинске из этой продукции изготавливали продукцию собственного производства и переправляли на другое предприятие. Оттуда продукция расходилась по всей стране.

Регистрация всех виновных уполномоченных лиц была аннулирована. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.

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В Челябинской области с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявили производителей фальсифицированного сливочного масла. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, данные ИИ легли в основу расследования, по результатам которого к предприятиям были применены штрафные санкции. «На предприятии в Озерске при производстве масла сливочного использовалось сырье, происхождение которого вызвало сомнения из-за отсутствия прослеживаемости. Своими действиями предприятие нарушило закон РФ «О ветеринарии» и правила оформления ветеринарных сопроводительных документов», - сообщили URA.RU в пресс-службе Рооссельхознадзора. Там пояснили, что в Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области. Но несмотря на это, в Челябинске из этой продукции изготавливали продукцию собственного производства и переправляли на другое предприятие. Оттуда продукция расходилась по всей стране. Регистрация всех виновных уполномоченных лиц была аннулирована. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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