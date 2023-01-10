Искусственный интеллект выявил производителей фальсификата в Челябинске

Компьютер нашел производителя фальсифицированного сливочного масла Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области с помощью искусственного интеллекта (ИИ) выявили производителей фальсифицированного сливочного масла. Как пояснили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, данные ИИ легли в основу расследования, по результатам которого к предприятиям были применены штрафные санкции.

«На предприятии в Озерске при производстве масла сливочного использовалось сырье, происхождение которого вызвало сомнения из-за отсутствия прослеживаемости. Своими действиями предприятие нарушило закон РФ «О ветеринарии» и правила оформления ветеринарных сопроводительных документов», - сообщили URA.RU в пресс-службе Рооссельхознадзора.

Там пояснили, что в Челябинск продукция поступала с «фантомных» предприятий Краснодарского края и Самарской области. Но несмотря на это, в Челябинске из этой продукции изготавливали продукцию собственного производства и переправляли на другое предприятие. Оттуда продукция расходилась по всей стране.

Регистрация всех виновных уполномоченных лиц была аннулирована. Предприятию было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.