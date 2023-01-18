В Сатке лыжники и горожане не могут поделить парк

19 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Жители просят не прокладывать лыжню там, где люди гуляют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке Челябинской области организаторы лыжных соревнований и местные жители не могут поделить парк. Споры начались после опубликования объявления о проведении первенства по лыжным гонкам и подготовке лыжни на территории парка в социальных сетях. «С 21 по 22 января с 10:00 до 15:00 часов на территории стадиона „Труд“ и Каргинского парка будет проходить Первенство Челябинской области по лыжным гонкам. Убедительная просьба свои прогулки, тренировки перенести на другое время! Будем рады Вас видеть в качестве болельщиков!», — цитирует объявление организаторов «Саткинский рабочий». В ответ на этот пост появился другой, от возмущенных жителей. Эмилия Ш. попросила организаторов соревнования не прокладывать лыжню там, где люди гуляют. Для соревнований есть несколько специальных стадионов. «Хотелось бы обратить внимание организаторов соревнований, чтобы по возможности не прокладывали лыжную трассу там, где гуляют люди с детьми, санками, колясками и собаками. Каргинский парк для того и есть, чтобы там гуляли. Для соревнований у нас есть несколько стадионов. Почему я должна была обходить трассу по сугробам?», — цитирует издание комментатора. Нашлись и те, кто не против проведения первенства, они призывают изменить маршруты прогулок и радоваться тому, что такие мероприятия проходят. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Саткинского района, на момент публикации ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сатке Челябинской области организаторы лыжных соревнований и местные жители не могут поделить парк. Споры начались после опубликования объявления о проведении первенства по лыжным гонкам и подготовке лыжни на территории парка в социальных сетях. «С 21 по 22 января с 10:00 до 15:00 часов на территории стадиона „Труд“ и Каргинского парка будет проходить Первенство Челябинской области по лыжным гонкам. Убедительная просьба свои прогулки, тренировки перенести на другое время! Будем рады Вас видеть в качестве болельщиков!», — цитирует объявление организаторов «Саткинский рабочий». В ответ на этот пост появился другой, от возмущенных жителей. Эмилия Ш. попросила организаторов соревнования не прокладывать лыжню там, где люди гуляют. Для соревнований есть несколько специальных стадионов. «Хотелось бы обратить внимание организаторов соревнований, чтобы по возможности не прокладывали лыжную трассу там, где гуляют люди с детьми, санками, колясками и собаками. Каргинский парк для того и есть, чтобы там гуляли. Для соревнований у нас есть несколько стадионов. Почему я должна была обходить трассу по сугробам?», — цитирует издание комментатора. Нашлись и те, кто не против проведения первенства, они призывают изменить маршруты прогулок и радоваться тому, что такие мероприятия проходят. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Саткинского района, на момент публикации ответа не поступило.