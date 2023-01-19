В центре Екатеринбурга снесут два дома ради школы. Скрин

Под снос пойдут два одноэтажных здания на улице Шейнкмана Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга получила положительное заключение государственной экспертизы на снос двух домов по улице Шейнкмана за торговым центром Architector. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений. На месте снесенных зданий построят школу, сообщили URA.RU в мэрии.

«Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, расположенных по адресу Шейнкмана, д. 46 и Шейнкмана, д. 52А — положительное заключение», — говорится на сайте Единого реестра. Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии, на этом участке построят школу.

"Данный участок предусматривает строительство нового здания школы. Снос существующих построек, расположенных на земельном участке является подготовительным этапом. Непосредственно возможность выполнения работ будет рассмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы на весь проект», — отметили в администрации.

Согласно данным из открытых источников, на Шейнкмана, 46 располагается одноэтажный частный дом, а на Шейнкмана, 52А — заброшенный деревянный особняк. Между ними находится территория парковки.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажного односекционного жилого дома на территории Свердловского инструментального завода. Речь идет об освоении участка в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина,

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