Свердловский губернатор возглавил тройку самых медийных глав УрФО

Куйвашев активно высказывался в СМИ по громких скандалам в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал самым активным главой региона в медиа в 2022 году. Соответствующим исследованием с URA.RU поделился сервис «Медиалогия».

«В Уральском федеральном округе в 2022 году лидерами медиарейтинга стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — заявили исследователи. На втором месте расположился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, замыкает тройку глава Тюменской области Александр Моор.

По данным «Медиалогии», в 2022 году Куйвашев активно высказывался по поводу российского журналиста Владимира Соловьева, критикующего Екатеринбург, и скандале в лицей №12, где выпускники станцевали неоднозначный танец. Помимо этого, активно освещалась его предвыборная компания, встреча с президентом России Владимиром Путиным, отчеты о работе областного правительства, работа на международной промышленной выставки «Иннопром-2022» вместе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и многое другое.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятую строчку в списке лучших глав регионов России за 2022 год. По сравнению с предыдущим годом Куйвашев сумел продвинуться вверх: тогда он занял 13 строчку.