Куйвашев вошел в десятку лучших губернаторов РФ по итогам 2022 года

28 декабря 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2021 годом, Куйвашев поднялся на четыре позиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятую строчку в списке лучших глав регионов России за 2022 год. Данный рейтинг размещен на официальном сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг губернаторов — итоги 2022 года. <…> Первая группа рейтинга. Девятое место — Куйвашев Евгений Владимирович, Свердловская область», — указано на сайте. По сравнению с предыдущим годом, в данном рейтинге Евгений Куйвашев сумел продвинуться вверх: тогда он занял 13 строчку. На первой позиции в рейтинге за текущий год — мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занял — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, на третьей строчке — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования и очно-заочных опросов экспертов из разных областей. В список включены только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев занял девятое место в рейтинге за сентябрь—октябрь. Составлением рейтинга также занимались специалисты ЦИК «Рейтинг».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял девятую строчку в списке лучших глав регионов России за 2022 год. Данный рейтинг размещен на официальном сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Национальный рейтинг губернаторов — итоги 2022 года. <…> Первая группа рейтинга. Девятое место — Куйвашев Евгений Владимирович, Свердловская область», — указано на сайте. По сравнению с предыдущим годом, в данном рейтинге Евгений Куйвашев сумел продвинуться вверх: тогда он занял 13 строчку. На первой позиции в рейтинге за текущий год — мэр Москвы Сергей Собянин, второе место занял — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, на третьей строчке — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования и очно-заочных опросов экспертов из разных областей. В список включены только те главы регионов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования. Ранее URA.RU писало, что губернатор Куйвашев занял девятое место в рейтинге за сентябрь—октябрь. Составлением рейтинга также занимались специалисты ЦИК «Рейтинг».