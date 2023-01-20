В Тюмени водитель автобуса высадил ребенка из-за непрошедшей оплаты проезда

Инцидент произошел на остановке Циолковского Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водитель автобуса №3 высадил несовершеннолетнюю девочку, так как у нее не прошла оплата проездного билета. Об этом сообщила подписчица telegram-канала « Темы Тюмени ».

«Моего несовершеннолетнего ребенка высадил водитель маршрутки №4, так как у нее не прошел платеж по карте. Деньги на карте есть, но они просто не списались. И он высадил ее на улице», — рассказала тюменка Ольга.

Инцидент произошел на остановке Циолковского. Женщина обратилась в службу перевозчика. Там ей рассказали, что инцидент проверят и проведут беседу с водителям. «Высаживать ребенка зимой, особенно в темное время суток, недопустимо», — добавила тюменка.

Агентство URA.RU направило запрос в тюменское ПАТП. Ответ ожидается.

В 2021 году вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников младше 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта. За нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч для водителя транспорта.