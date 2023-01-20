20 января 2023
19 января 2023

В Тюмени водитель автобуса высадил ребенка из-за непрошедшей оплаты проезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Инцидент произошел на остановке Циолковского Фото:

В Тюмени водитель автобуса №3 высадил несовершеннолетнюю девочку, так как у нее не прошла оплата проездного билета. Об этом сообщила подписчица telegram-канала «Темы Тюмени».

«Моего несовершеннолетнего ребенка высадил водитель маршрутки №4, так как у нее не прошел платеж по карте. Деньги на карте есть, но они просто не списались. И он высадил ее на улице», — рассказала тюменка Ольга.

Инцидент произошел на остановке Циолковского. Женщина обратилась в службу перевозчика. Там ей рассказали, что инцидент проверят и проведут беседу с водителям. «Высаживать ребенка зимой, особенно в темное время суток, недопустимо», — добавила тюменка.

Агентство URA.RU направило запрос в тюменское ПАТП. Ответ ожидается.

В 2021 году вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников младше 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта. За нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч для водителя транспорта.

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В Тюмени водитель автобуса №3 высадил несовершеннолетнюю девочку, так как у нее не прошла оплата проездного билета. Об этом сообщила подписчица telegram-канала «Темы Тюмени». «Моего несовершеннолетнего ребенка высадил водитель маршрутки №4, так как у нее не прошел платеж по карте. Деньги на карте есть, но они просто не списались. И он высадил ее на улице», — рассказала тюменка Ольга. Инцидент произошел на остановке Циолковского. Женщина обратилась в службу перевозчика. Там ей рассказали, что инцидент проверят и проведут беседу с водителям. «Высаживать ребенка зимой, особенно в темное время суток, недопустимо», — добавила тюменка. Агентство URA.RU направило запрос в тюменское ПАТП. Ответ ожидается. В 2021 году вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников младше 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта. За нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч для водителя транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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