На челябинской трассе возникла пробка из-за туристов, которые едут на Тургояк

Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс-Златоуст в Челябинской области из-за обилия туристов. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Миасса.
«На трассе Миасс-Златоуст от поворота на Пугачевскую поляну и до базы отдыха „Форелька“ на озере Тургояк из-за большого количества туристов затруднено движение. Просим автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумать свой маршрут», — сообщили в управлении ГОЧС Миасса.
Пользователи соцсетей предположили, что туристы едут на озеро Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега. Его построили на Крещение.
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