20 января 2023

На челябинской трассе возникла пробка из-за туристов, которые едут на Тургояк

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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, водитель, трафик, автомобили, правый руль, автотранспорт
Туристы едут на Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега Фото:

Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс-Златоуст в Челябинской области из-за обилия туристов. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Миасса.

«На трассе Миасс-Златоуст от поворота на Пугачевскую поляну и до базы отдыха „Форелька“ на озере Тургояк из-за большого количества туристов затруднено движение. Просим автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумать свой маршрут», — сообщили в управлении ГОЧС Миасса.

Пользователи соцсетей предположили, что туристы едут на озеро Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега. Его построили на Крещение.

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Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс-Златоуст в Челябинской области из-за обилия туристов. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Миасса. «На трассе Миасс-Златоуст от поворота на Пугачевскую поляну и до базы отдыха „Форелька“ на озере Тургояк из-за большого количества туристов затруднено движение. Просим автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумать свой маршрут», — сообщили в управлении ГОЧС Миасса. Пользователи соцсетей предположили, что туристы едут на озеро Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега. Его построили на Крещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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