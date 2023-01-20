На челябинской трассе возникла пробка из-за туристов, которые едут на Тургояк

21 января 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Туристы едут на Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс-Златоуст в Челябинской области из-за обилия туристов. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Миасса. «На трассе Миасс-Златоуст от поворота на Пугачевскую поляну и до базы отдыха „Форелька“ на озере Тургояк из-за большого количества туристов затруднено движение. Просим автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумать свой маршрут», — сообщили в управлении ГОЧС Миасса. Пользователи соцсетей предположили, что туристы едут на озеро Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега. Его построили на Крещение.

Автомобильная пробка образовалась на трассе Миасс-Златоуст в Челябинской области из-за обилия туристов. Об этом сообщили в управлении по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Миасса. «На трассе Миасс-Златоуст от поворота на Пугачевскую поляну и до базы отдыха „Форелька“ на озере Тургояк из-за большого количества туристов затруднено движение. Просим автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумать свой маршрут», — сообщили в управлении ГОЧС Миасса. Пользователи соцсетей предположили, что туристы едут на озеро Тургояк, чтобы посмотреть храм из снега. Его построили на Крещение.