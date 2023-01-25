Мэры из ХМАО в День студента встретились с молодежью

Мэры из ХМАО в День студента провели встречи с молодежью (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО в День студента глава Радужного Наталья Гулина, мэр Когалыма Николай Пальчиков и глава Советского района Евгений Буренков встретились с молодежью. Информация опубликована в telegram-каналах мэров.

«Сегодня, совместно с директором Советского политехнического колледжа Надеждой Болдыревой, встретился со старостами студенческих групп. Пообщавшись с ребятами, сделал выводы, что наши студенты очень перспективные, заинтересованные в самореализации, имеющие хорошие амбиции, а главное — открыты для диалога», — написал Буренков. На встрече с мэром обсудили тему выбора профессий, реализацию молодежной политики, перспективы развития муниципалитета и другие вопросы.

Наталья Гулина встретилась со студентами радужнинского политехнического колледжа в рамках мероприятия «100 вопросов взрослому». «Встречу уже можно назвать традиционной. Ребята задавали личные вопросы: с удовольствием рассказала о своих школьных и студенческих годах, поделилась информацией о своем становлении и планами на текущий год», — рассказала мэр. На мероприятии учащимся рассказали о развитии города и планах обустройства микрорайона Южный.

Николай Пальчиков поздравил студентов Когалымского политехнического колледжа в Молодежном центре «Метро». «Здорово, что молодежь нашего города никогда не стоит на месте. Ребята неустанно предлагают и продвигают свои идеи для развития Когалыма, а также принимают активное участие во всех сферах жизни города, в том числе и политической», — поделился глава. Он также наградил победителей ежегодного конкурса «Студент года».

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту двух студентов из образовательных учреждений округа. Это произошло во время встречи, посвященной Татьяниному дню.