26 января 2023

В Челябинске пройдут облавы на водителей

В Челябинске ГИБДД проведет 27 января сплошные проверки на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс, жезл дпс
Два часа в Челябинске водителей будут массово проверять на опьянение и другие нарушения Фото:

Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске 27 января, на улицы выведут дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИББД.

«На территории Челябинска с 19:00 до 21:00 пятницы, 27 января, Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений правил движения, а также на для предупреждения правонарушений. Основное внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде. На дороги города выведут дополнительно 11 экипажей ДПС», — пояснили URA.RU в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили, что такие мероприятия проходят регулярно и не занимают много времени. Проводиться проверки будут группами нарядов ДПС.

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Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске 27 января, на улицы выведут дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИББД. «На территории Челябинска с 19:00 до 21:00 пятницы, 27 января, Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений правил движения, а также на для предупреждения правонарушений. Основное внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде. На дороги города выведут дополнительно 11 экипажей ДПС», — пояснили URA.RU в ГИБДД. В Госавтоинспекции напомнили, что такие мероприятия проходят регулярно и не занимают много времени. Проводиться проверки будут группами нарядов ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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