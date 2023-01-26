В Челябинске пройдут облавы на водителей

В Челябинске ГИБДД проведет 27 января сплошные проверки на дорогах

27 января 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Два часа в Челябинске водителей будут массово проверять на опьянение и другие нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске 27 января, на улицы выведут дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИББД. «На территории Челябинска с 19:00 до 21:00 пятницы, 27 января, Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений правил движения, а также на для предупреждения правонарушений. Основное внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде. На дороги города выведут дополнительно 11 экипажей ДПС», — пояснили URA.RU в ГИБДД. В Госавтоинспекции напомнили, что такие мероприятия проходят регулярно и не занимают много времени. Проводиться проверки будут группами нарядов ДПС.

Сплошные проверки водителей пройдут в Челябинске 27 января, на улицы выведут дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИББД. «На территории Челябинска с 19:00 до 21:00 пятницы, 27 января, Госавтоинспекция проведет сплошные проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений правил движения, а также на для предупреждения правонарушений. Основное внимание будут уделять автомобилистам, севшим за руль в нетрезвом виде. На дороги города выведут дополнительно 11 экипажей ДПС», — пояснили URA.RU в ГИБДД. В Госавтоинспекции напомнили, что такие мероприятия проходят регулярно и не занимают много времени. Проводиться проверки будут группами нарядов ДПС.