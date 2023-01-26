Челябинскую область засыпает снегом

Снегопады затянутся минимум на сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД предупредила жителей Челябинской области о сильных снегопадах по всей территории региона. Соответствующее обращение прозвучало 27 января.

«В Челябинской области идут осадки в виде снега! Госавтоинспекция рекомендует отказаться от дальних поездок. Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда», — говорится в сообщении.

Также в региональном управлении ГИБДД добавили, что личный состав и дорожные службы приведены в повышенную готовность. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи водителям.

Снегопад примерно с 5 часов утра начался и в Челябинске. Управление дорожного хозяйства мэрии просит горожан по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле. Подрядчики начали обработку противогололедными материалами проблемных участков улично-дорожной сети: (спусков, подъемов, мостов и перекрестков). По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти, как минимум, и в субботу, 28 января.