Екатеринбургский зоопарк пояснил, почему не собирается покидать центр города

Зоопарк не видит необходимости в переезде из центра Екатеринбурга на окраину

27 января 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Зоопарк не рассматривает вариант переезда за пределы города Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский зоопарк не планирует покидать то место, на котором сейчас расположен, потому что в этом нет никакой необходимости. Также в настоящий момент зоопарк находится в наиболее доступном для всех месте — на Мамина-Сибиряка, 189. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. «Если говорить о второй очереди зоопарка, то это упоминалось у экспертов, что если когда-нибудь город почувствует необходимость и возможность в развитии зоопарка, формировании дополнительной очереди и коллекции, то вопрос будет решать учредитель [управление культуры администрации Екатеринбурга]», — заявила Прилепина. К тому же, по словам директора, сейчас зоопарк активно посещают, потому он находится в центре города. «В этой ситуации нам бы хотелось оставаться (и мы будем оставаться) зоопарком, красивым сквером в центре города, который является уникальным уголком природы в центре мегаполиса и точкой притяжения», — резюмировала Прилепина. Разговоры о том, что зоопарк может переехать из центра Екатеринбурга на Новокольцовский тракт, ведутся с 2015 года. Сейчас зоопарк находится в престижном районе в квадрате улиц Малышева — Розы Люксембург — Куйбышева — Луначарского: здесь расположены элитные дома, офисы (в том числе, ТМК и «Синары»), рестораны. Стоимость участка, который в случае переезда освободит зоопарк, эксперты Уральской палаты недвижимости оценивают примерно в 600-700 млн рублей. При этом в 2020 году ходили разговоры о том, что у зоопарка появится вторая очередь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский зоопарк не планирует покидать то место, на котором сейчас расположен, потому что в этом нет никакой необходимости. Также в настоящий момент зоопарк находится в наиболее доступном для всех месте — на Мамина-Сибиряка, 189. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. «Если говорить о второй очереди зоопарка, то это упоминалось у экспертов, что если когда-нибудь город почувствует необходимость и возможность в развитии зоопарка, формировании дополнительной очереди и коллекции, то вопрос будет решать учредитель [управление культуры администрации Екатеринбурга]», — заявила Прилепина. К тому же, по словам директора, сейчас зоопарк активно посещают, потому он находится в центре города. «В этой ситуации нам бы хотелось оставаться (и мы будем оставаться) зоопарком, красивым сквером в центре города, который является уникальным уголком природы в центре мегаполиса и точкой притяжения», — резюмировала Прилепина. Разговоры о том, что зоопарк может переехать из центра Екатеринбурга на Новокольцовский тракт, ведутся с 2015 года. Сейчас зоопарк находится в престижном районе в квадрате улиц Малышева — Розы Люксембург — Куйбышева — Луначарского: здесь расположены элитные дома, офисы (в том числе, ТМК и «Синары»), рестораны. Стоимость участка, который в случае переезда освободит зоопарк, эксперты Уральской палаты недвижимости оценивают примерно в 600-700 млн рублей. При этом в 2020 году ходили разговоры о том, что у зоопарка появится вторая очередь.