29 января 2023

Подполковник армии США раскрыл истинную цель поставки танков Украине

Подполковник армии США: Украина получает танки по плану информационной операции Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Поставки танков Украине не принесут успеха на поле боя без специалистов, объяснил Дэниел Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки танков со стороны стран Запада выступают как элемент информационной операции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле. И очень немногие люди в западных СМИ или где-либо в других СМИ, если на то пошло, понимают, как создается боевая мощь», — заявил он в разговоре с Breitbart. Он отмечает, что западные танки на Украине будут эффективно работать только при наличии первоклассных специалистов на местах. Пока специалистов нет, поставки боевых машин являются планом информационной операции.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. К поставкам танков присоединились Германия, Великобритания и другие страны. Ожидается, что Киев получит 321 единиц техники, рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

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Поставки танков со стороны стран Запада выступают как элемент информационной операции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле. И очень немногие люди в западных СМИ или где-либо в других СМИ, если на то пошло, понимают, как создается боевая мощь», — заявил он в разговоре с Breitbart. Он отмечает, что западные танки на Украине будут эффективно работать только при наличии первоклассных специалистов на местах. Пока специалистов нет, поставки боевых машин являются планом информационной операции. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. 25 января в Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится, что в грядущем пакете военной помощи США передадут Украине 31 танк Abrams. К поставкам танков присоединились Германия, Великобритания и другие страны. Ожидается, что Киев получит 321 единиц техники, рассказал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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