Скульптор раскритиковала жюри фестиваля снежных скульптур в Кургане

Итоги конкурса снежных скульптур озвучили 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скульптор из Кургана раскритиковала за некомпетентность жюри фестиваля снежных скульптур, который был организован на территории. Об этом Ольга Красношеина написала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». Мастер известна как автор памятника основателю Кургана Тимофею Невежину и автор композиции «Служение Отечеству» с фигурой президента РФ Владимира Путина.

«Фестиваль [снежных скульптур в Кургане] хороший, работ много интересных, но жюри слабое. Среди них не было профессионального скульптора, только два живописца и искусствовед, которые даже не пришли на вручение дипломов. Я присутствовала на этих этапах», — написала Ольга Красношеина.

По словам скульптора, местные жители настаивали на народном голосовании, хотели выразить свои симпатии и благодарности. Но такой возможности им не предоставили. Фаворит Красношеиной — скульптура «Три богатыря».

В СМИ ранее появилась информация, что первое место досталось екатеринбургским мастерам. Они создали фигуру улитки с парусом на спине. Серебро жюри конкурса присудило композиции по мотивам русских народных былин под названием «Добрыня и змей». Ее сделали курганские умельцы. Третье место также завоевали зауральцы со снежной скульптурой «38 попугаев».

URA.RU уже писало, что в Кургане во время проведения фестиваля создали две снежные фигуры, посвященные Чебурашке. Внешний вид скульптур вызвал жаркий спор у пользователей в соцсети.