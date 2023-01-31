Куйвашева наделили особой ролью ради выполнения задания Путина

Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к Международному фестивалю студенческого спорта

01 февраля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вошел в оргкомитет по подготовке к студенческим играм в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначен заместителем главы оргкомитета по подготовке к Международному фестивалю студенческого спорта, который по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет в Екатеринбурге. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, копия документа есть у URA.RU. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 2023 году в Екатеринбурге Международного фестиваля студенческого спорта. Председатель комитета — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — говорится в документе за подписью Мишустина. Помимо Куйвашева, замами Чернышенко назначены помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. Также в состав оргкомитета вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бизнесмены Андрей Симановский и Дмитрий Пумпянский, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт и другие. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Ее ранее отменил международный комитет FISU из-за проводимой на Украине спецоперации российской армии. Планируется, что Международный фестиваль посетят спортсмены и болельщики из 94 стран мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначен заместителем главы оргкомитета по подготовке к Международному фестивалю студенческого спорта, который по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет в Екатеринбурге. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, копия документа есть у URA.RU. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 2023 году в Екатеринбурге Международного фестиваля студенческого спорта. Председатель комитета — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — говорится в документе за подписью Мишустина. Помимо Куйвашева, замами Чернышенко назначены помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. Также в состав оргкомитета вошли мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, бизнесмены Андрей Симановский и Дмитрий Пумпянский, гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт и другие. В середине октября президент Путин подписал документ о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Одним из событий станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года вместо летней Универсиады. Ее ранее отменил международный комитет FISU из-за проводимой на Украине спецоперации российской армии. Планируется, что Международный фестиваль посетят спортсмены и болельщики из 94 стран мира.