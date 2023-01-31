В Челябинске ищут подрядчика на полмиллиарда рублей для ремонта центральной магистрали

01 февраля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Дорожные работы на проспекте Ленина завершатся в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчика для ремонта центральной магистрали за 469 миллионов рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, торги состоятся 8 февраля. «Объявлен поиск подрядчика для выполнения капремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Торги состоятся 8 февраля», — сообщается на сайте. Работы необходимо выполнить к 20 октября 2024 года. Длина участка составляет 1479 метров. Количество полос движения — от четырех до шести. Магистраль необходимо покрыть асфальтобетоном. От подрядчика потребуется выполнить комплекс работ. Кроме дорожного ремонта, необходимо подготовить рабочую документацию для переустройства сети электроснабжения, заняться дождевой канализацией и другим. Как сообщил telegram-канал « Челябинск, который смог », заказчик составил график оплаты работ. Основная часть придется на 2024 год. В 2023 году подрядчику заплатят 95 миллионов рублей.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчика для ремонта центральной магистрали за 469 миллионов рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, торги состоятся 8 февраля. «Объявлен поиск подрядчика для выполнения капремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Торги состоятся 8 февраля», — сообщается на сайте. Работы необходимо выполнить к 20 октября 2024 года. Длина участка составляет 1479 метров. Количество полос движения — от четырех до шести. Магистраль необходимо покрыть асфальтобетоном. От подрядчика потребуется выполнить комплекс работ. Кроме дорожного ремонта, необходимо подготовить рабочую документацию для переустройства сети электроснабжения, заняться дождевой канализацией и другим. Как сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог», заказчик составил график оплаты работ. Основная часть придется на 2024 год. В 2023 году подрядчику заплатят 95 миллионов рублей.