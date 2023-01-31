31 января 2023

В Челябинске ищут подрядчика на полмиллиарда рублей для ремонта центральной магистрали

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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
Дорожные работы на проспекте Ленина завершатся в 2024 году Фото:

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчика для ремонта центральной магистрали за 469 миллионов рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, торги состоятся 8 февраля.

«Объявлен поиск подрядчика для выполнения капремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Торги состоятся 8 февраля», — сообщается на сайте.

Работы необходимо выполнить к 20 октября 2024 года. Длина участка составляет 1479 метров. Количество полос движения — от четырех до шести. Магистраль необходимо покрыть асфальтобетоном.

От подрядчика потребуется выполнить комплекс работ. Кроме дорожного ремонта, необходимо подготовить рабочую документацию для переустройства сети электроснабжения, заняться дождевой канализацией и другим.

Как сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог», заказчик составил график оплаты работ. Основная часть придется на 2024 год. В 2023 году подрядчику заплатят 95 миллионов рублей.

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Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчика для ремонта центральной магистрали за 469 миллионов рублей. Как следует из данных сайта госзакупок, торги состоятся 8 февраля. «Объявлен поиск подрядчика для выполнения капремонта проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Торги состоятся 8 февраля», — сообщается на сайте. Работы необходимо выполнить к 20 октября 2024 года. Длина участка составляет 1479 метров. Количество полос движения — от четырех до шести. Магистраль необходимо покрыть асфальтобетоном. От подрядчика потребуется выполнить комплекс работ. Кроме дорожного ремонта, необходимо подготовить рабочую документацию для переустройства сети электроснабжения, заняться дождевой канализацией и другим. Как сообщил telegram-канал «Челябинск, который смог», заказчик составил график оплаты работ. Основная часть придется на 2024 год. В 2023 году подрядчику заплатят 95 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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