01 февраля 2023

Свердловчане рассказали, каких выходных им не хватает

Свердловчане попросили сделать выходные в дни рождения и 31 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, пешеходный переход, пешеходы, зима, люди
Свердловчане попросили сделать 31 декабря выходным днем Фото:

Около 78% жителей Свердловской области хотят отдыхать 31 декабря, также свердловчане просят закрепить личные дни рождения сотрудников в качестве выходного дня. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru).

«Лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 78% жителей Свердловской области. Также 38% свердловчан полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников», — рассказали аналитики компании.

Также в пятерку дат, которые, по мнению свердловчан, должны быть свободными от работы, вошли День знаний 1 сентября (35% проголосовавших «за»), День семьи, любви и верности 8 июля (12% проголосовавших «за»). Кроме этого, жители Свердловской области захотели получить выходные в профессиональные праздники (29% опрошенных).

Ранее URA.RU сообщало, что около 35% свердловчан пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Большинство из граждан ссылались на личные причины.

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Около 78% жителей Свердловской области хотят отдыхать 31 декабря, также свердловчане просят закрепить личные дни рождения сотрудников в качестве выходного дня. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 78% жителей Свердловской области. Также 38% свердловчан полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников», — рассказали аналитики компании. Также в пятерку дат, которые, по мнению свердловчан, должны быть свободными от работы, вошли День знаний 1 сентября (35% проголосовавших «за»), День семьи, любви и верности 8 июля (12% проголосовавших «за»). Кроме этого, жители Свердловской области захотели получить выходные в профессиональные праздники (29% опрошенных). Ранее URA.RU сообщало, что около 35% свердловчан пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Большинство из граждан ссылались на личные причины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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