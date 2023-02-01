Свердловчане рассказали, каких выходных им не хватает

Около 78% жителей Свердловской области хотят отдыхать 31 декабря, также свердловчане просят закрепить личные дни рождения сотрудников в качестве выходного дня. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru).
«Лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 78% жителей Свердловской области. Также 38% свердловчан полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников», — рассказали аналитики компании.
Также в пятерку дат, которые, по мнению свердловчан, должны быть свободными от работы, вошли День знаний 1 сентября (35% проголосовавших «за»), День семьи, любви и верности 8 июля (12% проголосовавших «за»). Кроме этого, жители Свердловской области захотели получить выходные в профессиональные праздники (29% опрошенных).
Ранее URA.RU сообщало, что около 35% свердловчан пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Большинство из граждан ссылались на личные причины.
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