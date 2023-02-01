Свердловчане рассказали, каких выходных им не хватает

Свердловчане попросили сделать выходные в дни рождения и 31 декабря

02 февраля 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Свердловчане попросили сделать 31 декабря выходным днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Около 78% жителей Свердловской области хотят отдыхать 31 декабря, также свердловчане просят закрепить личные дни рождения сотрудников в качестве выходного дня. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 78% жителей Свердловской области. Также 38% свердловчан полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников», — рассказали аналитики компании. Также в пятерку дат, которые, по мнению свердловчан, должны быть свободными от работы, вошли День знаний 1 сентября (35% проголосовавших «за»), День семьи, любви и верности 8 июля (12% проголосовавших «за»). Кроме этого, жители Свердловской области захотели получить выходные в профессиональные праздники (29% опрошенных). Ранее URA.RU сообщало, что около 35% свердловчан пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Большинство из граждан ссылались на личные причины.

Около 78% жителей Свердловской области хотят отдыхать 31 декабря, также свердловчане просят закрепить личные дни рождения сотрудников в качестве выходного дня. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря — отдыхать в последний день года мечтают 78% жителей Свердловской области. Также 38% свердловчан полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников», — рассказали аналитики компании. Также в пятерку дат, которые, по мнению свердловчан, должны быть свободными от работы, вошли День знаний 1 сентября (35% проголосовавших «за»), День семьи, любви и верности 8 июля (12% проголосовавших «за»). Кроме этого, жители Свердловской области захотели получить выходные в профессиональные праздники (29% опрошенных). Ранее URA.RU сообщало, что около 35% свердловчан пожаловались, что им не удалось отдохнуть за время новогодних праздников. Большинство из граждан ссылались на личные причины.