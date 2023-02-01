01 февраля 2023

В челябинских соцучреждениях нашли сливочное масло неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
В масле нашли жиры немолочного происхождения Фото:

В социальных учреждениях Коркинского района Челябинской области обнаружили сливочное масло сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Пробы масла сладко-сливочного „Крестьянское несоленое“ из двух социально-значимых учреждений Коркинского района не соответствуют санитарным требованиям. Нарушены нормы по жирно-кислотному составу, что говорит о наличии жиров немолочного происхождения», — уточнили в ведомстве.

Во все организации, получившие масло, направили письма. На момент проверки фальсификат остался только в двух учреждениях. Оба вывели остатки из оборота. Деятельность ветеринара, допустившего продукцию в оборот, приостановили на полгода. Декларацию на масло отозвали.

Ранее в Челябинской области нашли 37 тонн фальсифицированного сыра. Притом в Златоусте из 19 тонн фальсифицированной «Гауды» сделали 18,2 тонны другого сыра.

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В социальных учреждениях Коркинского района Челябинской области обнаружили сливочное масло сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Пробы масла сладко-сливочного „Крестьянское несоленое“ из двух социально-значимых учреждений Коркинского района не соответствуют санитарным требованиям. Нарушены нормы по жирно-кислотному составу, что говорит о наличии жиров немолочного происхождения», — уточнили в ведомстве. Во все организации, получившие масло, направили письма. На момент проверки фальсификат остался только в двух учреждениях. Оба вывели остатки из оборота. Деятельность ветеринара, допустившего продукцию в оборот, приостановили на полгода. Декларацию на масло отозвали. Ранее в Челябинской области нашли 37 тонн фальсифицированного сыра. Притом в Златоусте из 19 тонн фальсифицированной «Гауды» сделали 18,2 тонны другого сыра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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