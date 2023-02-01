В челябинских соцучреждениях нашли сливочное масло неизвестного происхождения

В масле нашли жиры немолочного происхождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В социальных учреждениях Коркинского района Челябинской области обнаружили сливочное масло сомнительного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Пробы масла сладко-сливочного „Крестьянское несоленое“ из двух социально-значимых учреждений Коркинского района не соответствуют санитарным требованиям. Нарушены нормы по жирно-кислотному составу, что говорит о наличии жиров немолочного происхождения», — уточнили в ведомстве.

Во все организации, получившие масло, направили письма. На момент проверки фальсификат остался только в двух учреждениях. Оба вывели остатки из оборота. Деятельность ветеринара, допустившего продукцию в оборот, приостановили на полгода. Декларацию на масло отозвали.

Ранее в Челябинской области нашли 37 тонн фальсифицированного сыра. Притом в Златоусте из 19 тонн фальсифицированной «Гауды» сделали 18,2 тонны другого сыра.