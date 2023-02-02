Оппозиция предложила Махонину создать в пермском правительстве новое подразделение

ЛДПР в Пермском крае просит губернатора Махонина создать министерство по делам ветеранов

ЛДПР просит Махонина открыть также центр помощи ветеранам боевых действий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Координатор партии ЛДПР в Пермском крае Константин Бусовиков предложил губернатору Дмитрию Махонину создать в правительстве отдельное подразделение по работе с ветеранами. В адрес главы региона было направлено соответствующее письмо, рассказал URA.RU руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников.

«На федеральном уровне принято решение о создании в правительстве РФ федерального агентства по работе с ветеранами. Считаем правильным рассмотреть возможность создания соответствующего структурного подразделения в высшем органе исполнительной власти Пермского края — министерства, департамента, агентства», — отметил он.

Также ЛДПР предлагает создать в регионе Центр по оказанию бесплатной профессиональной психологической помощи ветеранам боевых действий. В пресс-службе губернатора заявили, что письмо жириновцев пока не дошло до ответственных лиц.

Источник в администрации при этом отметил, что к инициативе по созданию в правительстве отдельного ведомства власти относятся, скорее, отрицательно. «Работа с ветеранами — это межведомственное взаимодействие», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что по поручению губернатора Дмитрия Махонина в Пермском крае будет создан центр помощи демобилизованным. Об этом глава региона заявил в конце декабря 2022 года.