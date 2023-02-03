03 февраля 2023

Бастрыкин взялся за дело о ненадлежащем оказании помощи свердловчанке

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Бастрыкин поручил провести проверку Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 75-летней женщине в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК РФ».

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах по делу о ненадлежащем оказании помощи пенсионерке в свердловской больнице», — говорится в сообщении.

Пожилая женщина была госпитализирована с множественными переломами после падения. Но, как отмечает ведомство, пострадавшей в больнице не оказали должного ухода, из-за чего возникла необходимость оперирования образовавшихся у женщины пролежней. Свердловские следователи уже организовали проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку после происшествия с избиением врача Белоярской ЦРБ. На медработника напал мигрант из Таджикистана, потому что тот отказался принять его жену. В Таджикской диаспоре раскритиковали земляка.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 75-летней женщине в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК РФ». «Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах по делу о ненадлежащем оказании помощи пенсионерке в свердловской больнице», — говорится в сообщении. Пожилая женщина была госпитализирована с множественными переломами после падения. Но, как отмечает ведомство, пострадавшей в больнице не оказали должного ухода, из-за чего возникла необходимость оперирования образовавшихся у женщины пролежней. Свердловские следователи уже организовали проверку. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку после происшествия с избиением врача Белоярской ЦРБ. На медработника напал мигрант из Таджикистана, потому что тот отказался принять его жену. В Таджикской диаспоре раскритиковали земляка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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