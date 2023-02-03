Бастрыкин взялся за дело о ненадлежащем оказании помощи свердловчанке

04 февраля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 75-летней женщине в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК РФ». «Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах по делу о ненадлежащем оказании помощи пенсионерке в свердловской больнице», — говорится в сообщении. Пожилая женщина была госпитализирована с множественными переломами после падения. Но, как отмечает ведомство, пострадавшей в больнице не оказали должного ухода, из-за чего возникла необходимость оперирования образовавшихся у женщины пролежней. Свердловские следователи уже организовали проверку. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку после происшествия с избиением врача Белоярской ЦРБ. На медработника напал мигрант из Таджикистана, потому что тот отказался принять его жену. В Таджикской диаспоре раскритиковали земляка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи 75-летней женщине в одной из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК РФ». «Александр Бастрыкин поручил руководителю СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах по делу о ненадлежащем оказании помощи пенсионерке в свердловской больнице», — говорится в сообщении. Пожилая женщина была госпитализирована с множественными переломами после падения. Но, как отмечает ведомство, пострадавшей в больнице не оказали должного ухода, из-за чего возникла необходимость оперирования образовавшихся у женщины пролежней. Свердловские следователи уже организовали проверку. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин поручил начать проверку после происшествия с избиением врача Белоярской ЦРБ. На медработника напал мигрант из Таджикистана, потому что тот отказался принять его жену. В Таджикской диаспоре раскритиковали земляка.