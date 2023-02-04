Мероприятие «Уроки футбола» состоялось 4 февраля на манеже «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 4 февраля в рамках «Урока футбола» легенды российского футбола Руслан Пименов, Дмитрий Аленичев, Елена Терехова, Егор Титов и Динияр Билялетдинов провели товарищеский матч против юных спортсменов. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу свердловских футболистов, сообщает пресс-служба Бугалышской СОШ в соцсети «ВКонтакте».

«Для наших юных футболистов 4 февраля запомнится надолго. Они преодолели долгий путь, чтобы встретиться с великими российскими футболистами. Они сыграли с ними на одном поле и обыграли их со счетом 1:0», — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на манеже «Урал» при поддержке Трубной Металлургической Компании. Ветераны сборной России не только сыграли с юными футболистами, но и провели для них тренировку.

Фестиваль «Урок футбола» входит в более глобальный проект РФС «Футбол в школе». Он направлен на популяризацию этого вида спорта в учебных заведениях. Свердловская область стала одним из пилотных регионов этой программы в 2021 году. Всего в 2022—2023 годы в ней участвуют 2150 школ из 50 регионов России. ТМК поддерживает проведение футбольных фестивалей в городах своего присутствия.

Ранее URA.RU анонсировало приезд легенд российского футбола в Екатеринбург. Кроме того, в манеже прошел образовательный семинар для учителей физкультуры, которые провели старшие тренеры женских молодежной и юниорской сборных России Валентин Гавва, Давид Калатазашвили и Елена Медведь.

Фото: сообщество «МАОУ «Бугалышская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «МАОУ «Бугалышская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «МАОУ «Бугалышская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «МАОУ «Бугалышская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»