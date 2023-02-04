В Копейске пожаловались на неисправность машин скорой помощи

Автомобили скорой помощи не могут пройти техосмотр Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске Челябинской области пожаловались на неисправность машин скорой помощи. Фото и видео ржавых кузовов, трещин на стеклах и старых колес, из-за которых невозможно пройти техосмотр, разместили в соцсетях.

«Состояние машин скорой помощи в Копейске очень плачевное. Машины скорой помощи не могут пройти техосмотр из-за неисправностей, колеса в ужасном состоянии, треснутые стекла авто и т. д.», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.