04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Копейске пожаловались на неисправность машин скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, здоровье, медицина, скорая помошь
Автомобили скорой помощи не могут пройти техосмотр Фото:

В Копейске Челябинской области пожаловались на неисправность машин скорой помощи. Фото и видео ржавых кузовов, трещин на стеклах и старых колес, из-за которых невозможно пройти техосмотр, разместили в соцсетях.

«Состояние машин скорой помощи в Копейске очень плачевное. Машины скорой помощи не могут пройти техосмотр из-за неисправностей, колеса в ужасном состоянии, треснутые стекла авто и т. д.», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

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В Копейске Челябинской области пожаловались на неисправность машин скорой помощи. Фото и видео ржавых кузовов, трещин на стеклах и старых колес, из-за которых невозможно пройти техосмотр, разместили в соцсетях. «Состояние машин скорой помощи в Копейске очень плачевное. Машины скорой помощи не могут пройти техосмотр из-за неисправностей, колеса в ужасном состоянии, треснутые стекла авто и т. д.», — говорится в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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