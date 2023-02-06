06 февраля 2023

В Пермском крае город на несколько часов погрузился во тьму из-за аварии. фото

Губаха на несколько часов осталась без уличного освещения из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетики почти шесть часов устраняли аварию на электросетях в Губахе Фото:

В Пермском крае улицы города Губаха почти шесть часов оставались без уличного освещения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в обращении к жителям города, опубликованном мэрией на официальной странице в соцсети «ВКонтакте»

«Доброе утро! Из-за аварии на сетях вчера в городе не было уличного освещения. К 00:00 работы по восстановлению освещения были завершены. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию! Хорошо, что есть люди, которые делают шаг на встречу к решению проблемы», — сообщает администрация Губахинского городского округа. Чиновники также разместили фото ночного города, отметив, что отсутствие уличного освещения позволило им «сделать красивые снимки».

В единой дежурно-диспетчерской службе Губахинского округа URA.RU уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 18:35. К полуночи авария была устранена.

Улицы Губахи 6 февраля остались без света
Фото:

Сотрудники городской администрации во время аварии сделали фото ночного города
Фото:

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В Пермском крае улицы города Губаха почти шесть часов оставались без уличного освещения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в обращении к жителям города, опубликованном мэрией на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Доброе утро! Из-за аварии на сетях вчера в городе не было уличного освещения. К 00:00 работы по восстановлению освещения были завершены. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию! Хорошо, что есть люди, которые делают шаг на встречу к решению проблемы», — сообщает администрация Губахинского городского округа. Чиновники также разместили фото ночного города, отметив, что отсутствие уличного освещения позволило им «сделать красивые снимки». В единой дежурно-диспетчерской службе Губахинского округа URA.RU уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 18:35. К полуночи авария была устранена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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