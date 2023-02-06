В Пермском крае город на несколько часов погрузился во тьму из-за аварии. фото

Губаха на несколько часов осталась без уличного освещения из-за аварии

07 февраля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Энергетики почти шесть часов устраняли аварию на электросетях в Губахе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае улицы города Губаха почти шесть часов оставались без уличного освещения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в обращении к жителям города, опубликованном мэрией на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Доброе утро! Из-за аварии на сетях вчера в городе не было уличного освещения. К 00:00 работы по восстановлению освещения были завершены. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию! Хорошо, что есть люди, которые делают шаг на встречу к решению проблемы», — сообщает администрация Губахинского городского округа. Чиновники также разместили фото ночного города, отметив, что отсутствие уличного освещения позволило им «сделать красивые снимки». В единой дежурно-диспетчерской службе Губахинского округа URA.RU уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 18:35. К полуночи авария была устранена. Улицы Губахи 6 февраля остались без света Фото: страница администрации Губахинского округа, «ВКонтакте» Сотрудники городской администрации во время аварии сделали фото ночного города Фото: страница администрации Губахинского округа, «ВКонтакте»

В Пермском крае улицы города Губаха почти шесть часов оставались без уличного освещения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в обращении к жителям города, опубликованном мэрией на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» «Доброе утро! Из-за аварии на сетях вчера в городе не было уличного освещения. К 00:00 работы по восстановлению освещения были завершены. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию! Хорошо, что есть люди, которые делают шаг на встречу к решению проблемы», — сообщает администрация Губахинского городского округа. Чиновники также разместили фото ночного города, отметив, что отсутствие уличного освещения позволило им «сделать красивые снимки». В единой дежурно-диспетчерской службе Губахинского округа URA.RU уточнили, что аварийное отключение электроэнергии произошло в 18:35. К полуночи авария была устранена.