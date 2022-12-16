Мобилизованные бойцы Пермского края поблагодарили детей за открытки к Новому году

Мобилизованные жители Березников поблагодарили детей за переданные в Елань новогодние подарки

Дети подготовили новогодние открытки для военнослужащих (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Мобилизованные жители Березников (Пермский край) поблагодарили детей и их родителей, которые приняли участие в передаче в учебный центр Елани новогодних подарков. Слова благодарности пермских бойцов опубликованы в telegram-канале «Мобилизация Березники».

«Спасибо детям за подарки и конфеты, душераздирающие открытки и пожелания, которые в них написаны. Спасибо вам огромное, дети школы №24 и ребята из детского садика №88», — говорят мобилизованные. Отдельно военнослужащие поблагодарили детей березниковских пожарных и их неравнодушных родителей, которые также приняли участие в передаче праздничной посылки.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена в сентябре. Она была завершена через месяц. По данным Минобороны, в рамках ее проведения было призвано 300 тысяч военнослужащих запаса. План по мобилизации в Прикамье был выполнен на 100%.