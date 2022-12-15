15 декабря 2022

В Перми открыли пункт приема новогодних подарков для военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Екатеринбург
Подарки можно принести в пункт приема с 13 до 20 часов Фото:

В Перми открыт пункт приема подарков на Новый год для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Пункт находится на первом этаже ЦУМа, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае по инициативе регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе открыт пункт приема новогодних подарков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — передает сайт кабмина. Передавать подарки можно ежедневно с 13:00 до 20:00 до 25 декабря.

Подарком могут быть как сладости, так и открытки, письма и другое. На пункте работают волонтеры Ресурсного центра по развитию добровольчества. Ранее жители Частинского муниципального округа собрали более 200 подарков для военнослужащих.

О начале проведения спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре глава государства объявил о проведении частичной мобилизации, которая завершилась в конце октября.

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В Перми открыт пункт приема подарков на Новый год для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Пункт находится на первом этаже ЦУМа, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае по инициативе регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе открыт пункт приема новогодних подарков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — передает сайт кабмина. Передавать подарки можно ежедневно с 13:00 до 20:00 до 25 декабря. Подарком могут быть как сладости, так и открытки, письма и другое. На пункте работают волонтеры Ресурсного центра по развитию добровольчества. Ранее жители Частинского муниципального округа собрали более 200 подарков для военнослужащих. О начале проведения спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре глава государства объявил о проведении частичной мобилизации, которая завершилась в конце октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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