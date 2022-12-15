В Перми открыли пункт приема новогодних подарков для военнослужащих

Подарки можно принести в пункт приема с 13 до 20 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми открыт пункт приема подарков на Новый год для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Пункт находится на первом этаже ЦУМа, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае по инициативе регионального штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе открыт пункт приема новогодних подарков для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — передает сайт кабмина. Передавать подарки можно ежедневно с 13:00 до 20:00 до 25 декабря.

Подарком могут быть как сладости, так и открытки, письма и другое. На пункте работают волонтеры Ресурсного центра по развитию добровольчества. Ранее жители Частинского муниципального округа собрали более 200 подарков для военнослужащих.

О начале проведения спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В сентябре глава государства объявил о проведении частичной мобилизации, которая завершилась в конце октября.