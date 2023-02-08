Глава Тугулымского городского округа Свердловской области Николай Черепанов поделился подробностями отправки груза, предназначенного для военнослужащих в зоне военной спецоперации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
«Сегодня отправили гуманитарную помощь для наших бойцов в зону СВО. От жителей Тугулымского городского округа собрали необходимые медикаменты, специальное снаряжение и автомобиль УАЗ», — рассказал Черепанов на своей странице «Вконтакте».
Глава добавил, что груз на фронт будет сопровождать представитель администрации и поблагодарил всех, кто помог в сборе груза. «Благодарю всех, кто принял участие в акции», — сказал Черепанов.
Ранее URA.RU сообщало о мэрии Екатеринбурга, отправившей огромную фуру в зону СВО. Гуманитарный груз содержит медикаменты, вещи и спецтехнику для бойцов.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.