08 февраля 2023

Свердловский мэр рассказал об отправке груза для бойцов в зону СВО. Видео

Жители Тугулымского городского округа собрали груз для военных в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь Z Донбассу УФСИН. Пермь, гуманитарная помощь, донбасс, коробка, гуманитарка
Жители Тугулыма собрали для военных необходимые вещи и автомобиль УАЗ Фото:

Глава Тугулымского городского округа Свердловской области Николай Черепанов поделился подробностями отправки груза, предназначенного для военнослужащих в зоне военной спецоперации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Сегодня отправили гуманитарную помощь для наших бойцов в зону СВО. От жителей Тугулымского городского округа собрали необходимые медикаменты, специальное снаряжение и автомобиль УАЗ», — рассказал Черепанов на своей странице «Вконтакте».

Глава добавил, что груз на фронт будет сопровождать представитель администрации и поблагодарил всех, кто помог в сборе груза. «Благодарю всех, кто принял участие в акции», — сказал Черепанов.

Ранее URA.RU сообщало о мэрии Екатеринбурга, отправившей огромную фуру в зону СВО. Гуманитарный груз содержит медикаменты, вещи и спецтехнику для бойцов.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Тугулымского городского округа Свердловской области Николай Черепанов поделился подробностями отправки груза, предназначенного для военнослужащих в зоне военной спецоперации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. «Сегодня отправили гуманитарную помощь для наших бойцов в зону СВО. От жителей Тугулымского городского округа собрали необходимые медикаменты, специальное снаряжение и автомобиль УАЗ», — рассказал Черепанов на своей странице «Вконтакте». Глава добавил, что груз на фронт будет сопровождать представитель администрации и поблагодарил всех, кто помог в сборе груза. «Благодарю всех, кто принял участие в акции», — сказал Черепанов. Ранее URA.RU сообщало о мэрии Екатеринбурга, отправившей огромную фуру в зону СВО. Гуманитарный груз содержит медикаменты, вещи и спецтехнику для бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...