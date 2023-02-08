Жители Тугулымского городского округа собрали груз для военных в зоне СВО

Жители Тугулыма собрали для военных необходимые вещи и автомобиль УАЗ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Тугулымского городского округа Свердловской области Николай Черепанов поделился подробностями отправки груза, предназначенного для военнослужащих в зоне военной спецоперации. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Сегодня отправили гуманитарную помощь для наших бойцов в зону СВО. От жителей Тугулымского городского округа собрали необходимые медикаменты, специальное снаряжение и автомобиль УАЗ», — рассказал Черепанов на своей странице «Вконтакте».

Глава добавил, что груз на фронт будет сопровождать представитель администрации и поблагодарил всех, кто помог в сборе груза. «Благодарю всех, кто принял участие в акции», — сказал Черепанов.

Ранее URA.RU сообщало о мэрии Екатеринбурга, отправившей огромную фуру в зону СВО. Гуманитарный груз содержит медикаменты, вещи и спецтехнику для бойцов.